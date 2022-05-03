Результат оказался разочаровывающим, ведь за 4 года реальный прирост производительности с трудом превысил 10%

Что важнее: процессор или видеокарта? Очевидно, что даже с простеньким Core i5-2500К современная GeForce RTX 3080 способна достигать отличных показателей. В то же время, если вы возьмёте суперфлагман Core i9-12900KS и укомплектуете его видеокартой GeForce GT 440, то запускать новые игры не выйдет. Это значит, что в первую очередь важен баланс. Нужно подбирать железо исходя из ваших экономических возможностей. И всё же, если вы решили перейти на новый уровень, то с высокой долей вероятности будете смотреть в сторону Intel. Мы не спорим, что AMD делает отличные процессоры. Ryzen 9 5950X опередил потребности рынка на целый год, но сегодня именно Core i9-12900KS задаёт тон для всех энтузиастов. Возможно, через несколько месяцев ситуация изменится, ну а пока мы попробуем выяснить, стоит ли вообще покупать флагманы, и насколько сильно меняется производительность подобных камней от поколения к поколению.

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В качестве подопытных представители канала TheSpyHood взяли несколько наиболее быстрых процессоров, начиная с Core i9-9900K и заканчивая Core i9-12900KS. Останавливаться на каждом из них мы не будем. В качестве видеокарты использовалась обновлённая GeForce RTX 3080, получившая 12 Гб видеопамяти. Игровое разрешение установлено на отметке в 1080р. Поскольку данных слишком много, то мы решили отказаться от создания таблицы, ну а больше информации вы можете найти на скриншотах ниже, либо в ролике.

Прежде всего приходится констатировать наше разочарование происходящим. Каждый год нам рассказывают о том, насколько быстрым будет следующее поколение процессоров. Несколько лет мы и вовсе видели топтание на месте, а с недавнего времени стали свидетелями противостояния между флагманами Intel и AMD. Вот только результаты тестов свидетельствуют о том, что хвалёный Alder Lake справился лишь с некоторыми задачами. Да, Core i9-12900KS закрепил за собой позицию лидера, но уйти далеко даже от выпущенного 4 года назад Core i9-9900K так и не смог.

Если приблизительно посчитать разницу между Core i9-9900K и Core i9-12900K, то она составит около 10%. Ещё немного прибавила лимитированная версия, но здесь нужно помнить, что процессор с разблокированным множителем предполагает наличие разгона. Получается, что уже в 2018 году вы могли поставить на свой компьютер систему жидкостного охлаждения, получив уровень производительности Core i9-12900K. Да, последний также можно разогнать, но в данном случае это не так важно, ведь в реальности мы видим топтание на месте.

Особенно несерьёзно выглядит разница между Core i9-11900K и Core i9-10900K. По факту, несколько кадров в секунду вообще ничего не решают, а в разрешении 4К мы бы могли увидеть полный паритет. Нам неизвестна методика тестирования, поэтому мы можем предположить, что результаты были бы иными с использованием другой оперативной памяти, но даже имеющихся данных достаточно. А вообще прирост производительности есть далеко не во всех играх. Например, в God of War старый Core i9-9900K выдаёт 129 кадров в секунду, тогда как на Core i9-12900K можно получить 131 fps. Core i9-12900KS даст вам дополнительные три кадра в секунду, но это уже детали.

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