А вот выход подобного процессора может задержаться до середины 2023 года

Многие наши читатели знают простую истину: если вам нужен производительный процессор с самой быстрой интегрированной графикой, то лучше взять камень AMD одного из последних поколений. Наиболее оптимальным выбором по цене и производительности является настольный Ryzen 7 5600G, в то время как самым быстрым считается Ryzen 5 5700G. У процессоров Intel также есть встроенный графический чип, но производительность его намного скромнее. В 2022 году в продажу поступило новое поколение Ryzen 6000-й серии, получившее кодовое название Rembrandt. Впервые за многие годы интегрированный GPU, основанный на современной архитектуре RDNA 2. Эксперты констатируют, что доступность процессоров оказалась крайне низкой, что делает их появление на рынке почти незаметным.

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Поскольку прогресс не стоит на месте, то инсайдеры уже начали распространять информацию о следующем поколении гибридных процессоров. Предположительно, они выйдут в свет в рамках линейки Ryzen 8000 и будут включать не только процессорную архитектуру Zen 4, но и перспективную графическую архитектуру RDNA 3. Что до названия, то упоминается кодовое слово «Phoenix». Данных о сроках выхода новой линейки пока нет, но учитывая планы AMD на 2022 год, мы можем предположить, что случится это не раньше первой половины 2023.

По данным инсайдеров, интегрированный графический чип в серии Phoenix окажется намного больше того, что есть на рынке. Предполагается, что архитектура RDNA 3 будет включать до 16 вычислительных блоков, что даёт 1536 потоковых процессоров. Для сравнения, сегодня самые быстрые гибридные процессоры могут предложить не больше 512 потоковых процессоров. Получается, что только согласно физическим характеристикам следующее поколение гибридных процессоров AMD предложит уровень производительности в играх на уровне настольной видеокарты Radeon RX 6500 XT. Вот только в реальности всё может быть куда серьёзнее.

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Эксперты предполагают, что возможности интегрированной графики будут примерно равны настольной видеокарте видеокарты Radeon RX 6600. Причина в улучшенной архитектуре и переходе на более современный технологический процесс. Не менее важным будет включение полноценной поддержки оперативной памяти стандарта DDR5 и LPDDR5, ведь в подобных процессорах крайне важную роль играет именно скоростная ОЗУ и низкие тайминги. Инсайдеры приходят к выводу, что всё это окажется доступно исключительно в мобильном сегменте. Это значит, что на персональных компьютерах ничего подобного мы не увидим. Что последнего замечания, то пока это только предположение, но логика в действиях AMD есть. Проблема в том, что дефицит полупроводников вынудил красных значительно снизить выпуск процессоров для ноутбуков в пользу более важных сегментов рынка. Если предположить, что последствия нехватки мощностей по выпуску процессоров останутся в прошлом, то с помощью игрового процессора удастся отбить немалую часть рынка ноутбуков.