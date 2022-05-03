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Сколько на самом деле получил Олег Тиньков после продажи банка – реальная оценка стоимости TCS Group
Как оказалось, Олег Тиньков действительно продешевил, но всех условий следки мы не знаем
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О желании основателя 35.1% акций банка «Тинькофф» продать свои ценные бумаги стало известно ещё в конце апреля. Тогда ни сам Олег Тиньков, ни потенциальные покупатели не комментировали условия сделки. Эксперты высказывали различные мнения, но единая позиция сводилась к тому, что Олег хочет взять деньги и уйти в закат. Что и говорить, если даже он сам шутил, что устал и хочет на пенсию. Якобы, это позволит ему решить финансовые трудности, тогда как в сложившейся ситуации удерживать такую большую долю он не может. Мы не обладаем всей полнотой информации, но за эти дни произошло несколько любопытных событий, свидетельствующих о том, что с банком всё не так просто.

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Вчера Олег совершенно неожиданно объявил, что его вынудили продать долю в банке за копейки, утверждая, что получил всего 3% от реальной стоимости. И вот здесь есть масса противоречий, ведь 300 миллионов долларов – это далеко не 3%, но давайте разбираться. Итак, в 2020 году «Яндекс» предлагала за все 100% акций 6 миллиардов долларов. Несложно подсчитать, что 35.1% доля Тинькова в TCS Group соответствовала 2.1 миллиарду. Вот только это было на 2020 год, когда курс акций группы компаний был намного выше. За последние полгода ценные бумаги рухнули в 4 раза, поэтому несложно предположить, что реальная цена пакета снизилась ровно на такую же сумму. Получается, что оценочная стоимость на конец апреля составляла 525 миллионов долларов.

Повторимся, что не знаем всех нюансов сделки, поэтому не можем судить о том, почему вместо 525 миллионов Олег Тиньков получил только 300. В то же время сам основатель банка лукавит. По его словам, сделку ему навязали, а курс акций снизился из-за санкций. На графики ниже видно, что проблемы у банка начались гораздо раньше. Мало того, он утверждает, что сыграли и его личные высказывания, осуждающие специальную операцию в Украине. Олег считает, что это стало определяющим, ведь в какой-то момент всё пошло наперекосяк. Тиньков пишет, что в переговорах не участвовал, взяв то, что ему дали. И вот здесь становится ясно, откуда появились эти 3%, о которых так громко трубит пресса. Дело в том, что основатель TCS Group добавляет, что считает эти 300 миллионов 3% от справедливой оценки стоимости 35.1%. Получается, что Олег сам сделал экспертную оценку, которая идёт вразрез с финансовым состоянием рынка, а после ещё и ждал, что ему выплатят несколько миллиардов долларов. Напомним, пакет Олега Тинькова купила группа компаний «Интеррос». Она принадлежит Владимиру Потанину. Основатель банка признаёт, что благодарен Владимиру, который выручил его в трудный час.

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Совершенно другую позицию озвучивает руководство TCS Group. Там утверждают, что Олег Тиньков давно отошёл от дел и не принимал участия в решении тех или иных вопросов. Никаких угроз в адрес основателя банка не было, а сам он был не против получить 300 миллионов. Представители TCS Group планируют ребрендинг, дабы дистанцироваться от фамилии Тинькова. А вот о намерениях Потанина ничего не известно. От комментариев он отказывается, поэтому пока крайне сложно делать прогнозы относительно того, что миллиардер будет делать с 35.1% долей. Вполне логично предположить, что он попытается консолидировать пакет свыше 51%, но подтверждений этому пока нет.

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#тинькофф банк
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