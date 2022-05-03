Ну а оптимисты полагают, что уже к концу текущего десятилетия курс Биткоина пробьёт отметку в 1 000 000 долларов

Ещё совсем недавно прогноз по криптовалютам делался буквально на коленке. Эксперты рисовали странные графики, где искали точки соприкосновения и вершины, уверяя нас в том, что та или иная фигура свидетельствует о приближающихся изменениях на рынке. В 2021 году всё стало намного проще, ведь в какой-то момент цена Биткоина прочно закрепилась за биржевыми индексами, что стало драйвером роста на долгие месяцы. Начало 2022 года для держателей цифровых активов было сродни холодному душу, при этом эксперты пишут, что за последние 5 недель корреляция между Биткоином и индексом S&P500 не превышает 0.86 единиц. Это значит, что полного дисбаланса между криптовалютами и биржевыми фьючерсами нет, но цифровые активы начинают двигаться в другом направлении.

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И вот здесь и кроется главная опасность, ведь фондовый рынок не только не помогает криптовалютам, но и тянет их вниз. К примеру, за апрель три американских биржевых индекса ушли в минус на 2.7-4.2%, а титан мировой онлайн торговли Amazon внезапно выдал отчёты с убытками. Это стало полной неожиданностью для рынка, который привык полагаться на хорошие новости от крупных технологических компаний. Не внушают оптимизма и действия Илона Маска, ведь после его агрессивной покупки Twitter, ценные бумаги Tesla обвалились на 12%. Это только часть негативных новостей, ведь глобальная экономика находится в сложном положении. Ну а главный удар нанесёт ФРС США, которая 4 мая поднимет ключевую ставку до 1%. Аналитики полагают, что для фондовых рынков это не станет сюрпризом, а вот криптовалюты могут уйти вниз. В то же время, многое будет зависеть именно от реакции биржевиков. Если фондовый индекс S&P500 и Nasdaq дрогнет, то держателям Биткоинов можно будет только посочувствовать.

Предполагается, что в ходе следующей коррекции курс цифрового золота уйдёт ниже 35 тысяч долларов. Одна из попыток удержать курс будет проведена на отметке в 34.8 тысячи долларов, но судить о победе быков или медведей можно будет только через неделю. Одновременно с этим высказывается мнение относительно позитивного сценария. Эксперты считают, что даже если фондовый рынок отреагирует на повышение ключевой ставки сдержанно, то ожидать от Биткоина рекордов не приходится. Скорее всего он так и будет торговаться на апрельских максимумах, а значит не превысит 42 тысячи долларов. Что до долгосрочных прогнозов, то будущее цифровых активов кажется туманным, ведь в ходе так называемого локального падения курс первой криптовалюты может снизится до 35 тысяч долларов.

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А вот глава Factor LLC Питер Брандт полагает, что в ближайшее время нам стоит ожидать снижения курса Биткоина до 28 000 долларов. Он указывает на продолжающийся медвежий тренд, который не позволит быкам ещё долго выйти в плюс. Нужно понимать, что сам Питер относится к криптооптимистам и часто делает верные прогнозы. По его мнению, до конца 2024 года Биткоин войдёт в цикл затяжной криптозимы, и только халвинг позволит цифровому золоту перейти к росту. Брандт уверяет, что к концу текущего десятилетия цифровое золото будет торговаться на отметке выше 1 миллиона долларов за 1 монетку. И вот здесь неясно, или Биткоин действительно так сильно подорожает, или же американский доллар обвалится в 20 раз.