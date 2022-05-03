Видеокарты действительно дешевеют, но происходит это медленнее, чем нам бы с вами хотелось

Если вы последние два года были заняты покорением горных вершин или решением глобальных мировых кризисов, то могли и не заметить безобразия, творящегося на игровом рынке. Даже сегодня сложно назвать виновных в дефиците полупроводников. Есть мнение, что всё началось с HUAWEI. Китайцы почувствовали, что их отрезают от мировых поставок комплектующих для компьютеров и смартфонов, начав скупать все возможные запасы полупроводниковой продукции. В обычных условиях это могло бы окончится небольшими перебоями с поставками, но тут грянул коронавирус. Китай на несколько месяцев ушёл на самоизоляцию, а после волна локдаунов прокатилась по всему миру. В таких условиях можно было работать только удалённо, что вызвало острую необходимость в новых компьютерах, ноутбуках и смартфонах. Сюда же добавьте телевизоры с игровыми приставками, ведь многие геймеры получили несколько часов свободного времени за счёт отсутствия необходимости добираться на работу. Критический выстрел по полупроводникам нанесла ФРС США, которая нарисовала 10 триллионов долларов. В кратчайшие сроки миллионы американцев стали скупать дорогостоящую технику, наполняя карманы технологических гигантов. Кому-то казалось, что запасы безграничны, но в реальности уже в 2020 году поставки шли с перебоями. Ну а добить полупроводники суждено было майнерам. К началу 2021 года всё было плохо, но, когда фермеры рванули скупать видеокарты и ASIC-майнеры, цены поползли вверх, а у AMD не хватало мощностей даже на выпуск настольных процессоров.

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Как видите, всё намного сложнее, чем кажется, а это мы ещё не учли несколько второстепенных факторов. Поскольку цены на видеокарты до сих пор не вернулись в норму, многие геймеры вынуждены платить сотни тысяч рублей за возможность поиграть в современные блокбастеры. Если у вас нет такой возможности, то стоит присмотреться к бюджетному сегменту. Поскольку экономические возможности у наших читателей разные, то начнём мы с GeForce RTX 3050. Это самая быстрая видеокарта, цена которой ниже 50 000 рублей. Здесь вам и трассировка лучей, и 8 Гб видеопамяти, и возможность играть во все игры на максимальных настройках в народном разрешении 1080р. Словом, одни плюсы.

46 тысяч стоит GeForce GTX 1660 Ti, а вот GeForce GTX 1660 SUPER можно встретить за 43 тысячи рублей. Мы рекомендуем присмотреться ко второму варианту, хотя обе видеокарты имеют примитивную систему охлаждения и могут вам не понравиться из-за излишнего шума. В целом, экономия в 7000 рублей здесь кажется вполне оправданной, ведь вы получаете почти идентичную производительность с GeForce RTX 3050, но теряете трассировку и получаете менее эффективный кулер.

Народная цена в 39 тысяч рублей установилась на GeForce GTX 1660. Если вы не хотите переплачивать, желая сэкономить 10 тысяч, то можете смело брать модель производства Palit. Карта справляется со всеми играми на высоких настройках в 1080р, хотя мы бы не стали называть её перспективной. Пересидеть года полтора на ней удастся, а там может и полупроводниковый кризис сойдёт на нет.

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Дешевле Radeon RX 6500 XT для полноценного гейминга мы вообще ничего брать не советуем. Даже этот графический чип может вас разочаровать, ведь в разрешении 1080р он не всегда тянет игры на высоких настройках графики. В последних блокбастерах придётся туго, а единственным спасением остаётся технология AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). В некоторых случаях картинка кажется излишне размытой, но на то это и компромисс, что вы экономите деньги, получая менее производительный графический чип.