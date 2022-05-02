Цены на видеокарты медленно, но верно снижаются

В 2021 году многие наши читатели очутились в очень странном положении. Так, пользователи компьютеров привыкли раз в несколько лет покупать видеокарты. Согласитесь, что гораздо выгоднее потратить какую-то сумму на обновление этого компонента, чем брать всю систему. Поскольку покупательская способность у всех разная, то нет ничего удивительного, что некоторые наши читатели привыкли тратить на игровые модели не больше 500 долларов, тогда как большинство останавливалось на более скромных 150-200 долларах. Поскольку цены на видеокарты выросли, то первые столкнулись с необходимостью платить за привычный для них уровень производительности 1200-1500 долларов, ну а вторые резко перешли в новый для них сегмент от 500 долларов и выше. Сегодня в Европе цены стремительно возвращаются к рекомендованным. Это прекрасно, а вот на российском рынке пока мечтать о такой утопии не приходится.

реклама

Санкции действуют, а поставки находятся на крайне низком уровне. Мы не можем вам посоветовать, где взять денег на новую видеокарту, но зато предложим наиболее выгодные предложения на 2 мая. Цены кусаются, но выгоднее пока ничего нет. Сегодня мы рассмотрим средневысокий сегмент. И вот здесь есть два варианта: GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT. Обе стоят 70 тысяч рублей, поэтому для многих выбор кажется очевидным. Вот только в реальности всё гораздо сложнее. Да, последняя быстрее на 15%, но с красным шильдиком крайне сложно продаваться по цене близкой или равной прямому конкуренту. Именно поэтому GeForce RTX 3060 продаётся гораздо лучше, в то время как видеокарта производства AMD плетётся в хвосте. Неясно, то ли дело в цвете коробки, то ли геймеров пугают драйверы. Мы всегда предлагаем мыслить рационально, а значит в данном противостоянии выигрыш за красными, но выбор на то и существует, что бы его делал каждый человек в отдельности.

Следующее противостояние у нас между Radeon RX 6600 и GeForce RTX 2060. По аналогии с предыдущим примером по чистой производительности впереди AMD. Вообще разница не такая уж и существенная, а вот цены в данном случае решает всё. Как видите, Radeon RX 6600 стоит 60 000 рублей, а за GeForce RTX 2060 просят 53 тысячи. И получается так, что на стороне NVIDIA не только сила бренда, но и экономическая выгода. Прибавьте сюда разрекламированную технологию трассировки лучей, и вы получите нулевые шансы со стороны AMD отвоевать сколько-нибудь существенную долю продаж в этом сегменте.

Вообще многое решает выбор, и чем больше выбора вы предоставляете потенциальным покупателям, тем выше шанс, что купят именно вашу продукцию. GeForce RTX 2060 уже давно выводится с рынка, хотя производство пока не остановилось. Так вот, на её место претендует GeForce RTX 3050, которая обходится NVIDIA гораздо дешевле в производстве, но имеет примерно равные показатели по чистому количеству кадров в секунду в играх. Если вас интересует более широкая 192-битная шина памяти, то берите GeForce RTX 2060, вот только у GeForce RTX 3050 8 Гб видеопамяти и более современный графический чип. Мало того, последняя ещё и стоит дешевле, ведь сегодня за 50 000 рублей вы можете купить вполне достойную видеокарту, которая будет тянуть все игры на высоком уровне графики в разрешении 1080р.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом RTX 4000 в продаже за 131 000р Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 98" Samsung 4K - 3 419 000р S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Как видите, выбор есть. Нужно признать, что уж очень выгодных предложений мало, ведь магазины будут медленно скидывать по несколько тысяч рублей. Многое будет зависеть от того, насколько массовыми будут поставки в ближайшие месяцы. Если ключевым игрокам рынка удастся завести внушительное количество графических чипов, то цены будут продолжать снижаться.