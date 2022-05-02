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Игровые карты становятся доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 50 000р
Цены на видеокарты медленно, но верно снижаются
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RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

В 2021 году многие наши читатели очутились в очень странном положении. Так, пользователи компьютеров привыкли раз в несколько лет покупать видеокарты. Согласитесь, что гораздо выгоднее потратить какую-то сумму на обновление этого компонента, чем брать всю систему. Поскольку покупательская способность у всех разная, то нет ничего удивительного, что некоторые наши читатели привыкли тратить на игровые модели не больше 500 долларов, тогда как большинство останавливалось на более скромных 150-200 долларах. Поскольку цены на видеокарты выросли, то первые столкнулись с необходимостью платить за привычный для них уровень производительности 1200-1500 долларов, ну а вторые резко перешли в новый для них сегмент от 500 долларов и выше. Сегодня в Европе цены стремительно возвращаются к рекомендованным. Это прекрасно, а вот на российском рынке пока мечтать о такой утопии не приходится.

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Санкции действуют, а поставки находятся на крайне низком уровне. Мы не можем вам посоветовать, где взять денег на новую видеокарту, но зато предложим наиболее выгодные предложения на 2 мая. Цены кусаются, но выгоднее пока ничего нет. Сегодня мы рассмотрим средневысокий сегмент. И вот здесь есть два варианта: GeForce RTX 3060 и Radeon RX 6600 XT. Обе стоят 70 тысяч рублей, поэтому для многих выбор кажется очевидным. Вот только в реальности всё гораздо сложнее. Да, последняя быстрее на 15%, но с красным шильдиком крайне сложно продаваться по цене близкой или равной прямому конкуренту. Именно поэтому GeForce RTX 3060 продаётся гораздо лучше, в то время как видеокарта производства AMD плетётся в хвосте. Неясно, то ли дело в цвете коробки, то ли геймеров пугают драйверы. Мы всегда предлагаем мыслить рационально, а значит в данном противостоянии выигрыш за красными, но выбор на то и существует, что бы его делал каждый человек в отдельности.

Следующее противостояние у нас между Radeon RX 6600 и GeForce RTX 2060. По аналогии с предыдущим примером по чистой производительности впереди AMD. Вообще разница не такая уж и существенная, а вот цены в данном случае решает всё. Как видите, Radeon RX 6600 стоит 60 000 рублей, а за GeForce RTX 2060 просят 53 тысячи. И получается так, что на стороне NVIDIA не только сила бренда, но и экономическая выгода. Прибавьте сюда разрекламированную технологию трассировки лучей, и вы получите нулевые шансы со стороны AMD отвоевать сколько-нибудь существенную долю продаж в этом сегменте.

Вообще многое решает выбор, и чем больше выбора вы предоставляете потенциальным покупателям, тем выше шанс, что купят именно вашу продукцию. GeForce RTX 2060 уже давно выводится с рынка, хотя производство пока не остановилось. Так вот, на её место претендует GeForce RTX 3050, которая обходится NVIDIA гораздо дешевле в производстве, но имеет примерно равные показатели по чистому количеству кадров в секунду в играх. Если вас интересует более широкая 192-битная шина памяти, то берите GeForce RTX 2060, вот только у GeForce RTX 3050 8 Гб видеопамяти и более современный графический чип. Мало того, последняя ещё и стоит дешевле, ведь сегодня за 50 000 рублей вы можете купить вполне достойную видеокарту, которая будет тянуть все игры на высоком уровне графики в разрешении 1080р.

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Как видите, выбор есть. Нужно признать, что уж очень выгодных предложений мало, ведь магазины будут медленно скидывать по несколько тысяч рублей. Многое будет зависеть от того, насколько массовыми будут поставки в ближайшие месяцы. Если ключевым игрокам рынка удастся завести внушительное количество графических чипов, то цены будут продолжать снижаться.

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#видеокарты #скидки
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