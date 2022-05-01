По словам миллиардера, если бы ему даже предлагали все криптовалюты мира за 25 долларов, то он бы отказался

Если вы ещё не забыли, то десятки крупных экспертов полагали, что к концу 2021 года курс Биткоина перевалит за 100 000 долларов. До середины декабря казалось, что ещё немного и цифровое золото взорвёт рынок, вот только вместо этого начало 2022 года криптовалюты встретили стремительным падением. Эксперты заговорили о наступлении криптозимы, а обычные держатели кинулись распродавать запасы виртуальных монет. Поскольку Киты так просто не планировали сдаваться, то именно на этот период пришлось наращивание крупнейших кошельков, суммы на которых и сегодня находятся на рекордных отметках. В результаты последние четыре месяца криптовалюты находятся в движении, а цены на отдельные токены увеличиваются и падают, что придаёт рынку сходство с американскими горками.

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Вообще причин для скептического отношения инвесторов к криптовалютам огромное количество. Прежде всего нужно понимать, почему вообще Биткоин подорожал в 2021 году. Эксперты полагают, что причина в последствиях коронавируса, когда огромная денежная эмиссия со стороны ФРС США хлынула на рынок. 10 триллионов долларов буквально залили фондовый рынок, а крупные компании выросли в несколько раз. Не удивительно, ведь даже откровенные мошенники становились миллиардерами, что привело к появлению у инвесторов и обычных граждан больших долларовых накоплений. Вся эта сомнительная структура поддерживалась высказываниями медийных персон, в числе первых среди которых был Илон Маск. До тех пор, пока на колебаниях курса можно было заработать целое состояние, бизнес был готов вкладывать в криптовалюты. Как только стало ясно, что денег никто печатать больше не будет, а фондовый рынок пошёл вниз, риски перевесили желание обогатиться. Ну а сегодня впервые за многие месяцы курс Биткоина ушёл ниже 38 000 долларов. Пока обвала нет, но если верить Уорену Баффету, то криптовалюты ждёт крах.

Инвестор, чьё состояние превышает 124 миллиарда долларов, недавно заявил, что у Биткоина нет шансов против США. По его словам, если бы ему даже предложили все существующие монеты за 25 долларов, то стоит отказаться. Причина лежит на поверхности, ведь Биткоин по своей сути паразитический актив. Он ничего не производит, доставляя проблемы ФРС. Уоррен неоднократно делал выпады в сторону криптовалют, называя их болезнью человечества. При этом он недоволен поведением дельцов с Уолл-стрит, превративших рынок в игровой зал, позволяя рискованному активу занять место наравне с биржевыми индексами крупных компаний.

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Миллиардер полагает, что не далёк тот день, когда Биткоин обвалится до нуля. Он считает такое положение дел наиболее вероятным сценарием, поскольку сегодня американской экономике меньше всего нужны дополнительные риски. Инвестор полагает, что ещё какое-то время (может быть даже несколько лет) Биткоин сможет удерживаться от падения, но это не защитит его от полного краха, когда ни один здравый человек не даст за него ни цента.