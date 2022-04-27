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Американские горки продолжаются – курс Биткоина обвалился до мартовских минимумов
В последние недели Биткоин находится в нисходящем тренде
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В конце марта эксперты фиксировали криптовалютный ренессанс. Биткоин торговался на отметке в 47 тысяч долларов, а все вокруг писали о том, что недалёк тот час, когда цифровое золото снова вернётся к рекордным отметкам. Сложно сказать, что встало на пути у первой криптовалюты, ведь на этот счёт есть несколько мнений. Кто-то предполагает, что Биткоин просто выдохся. Якобы, цикл роста завершён, а в ближайшие месяцы нас ожидает снижение стоимости цифрового актива. Сюда же добавьте опасения прихода криптозимы, а в целом перспективы цифрового золота кажутся весьма сомнительными. Есть и другое мнение, ведь некоторые аналитики всё ещё верят в потенциал криптовалюты, продолжая инвестировать в неё немалые средства. Никаких фундаментальных факторов для этого нет, но многим достаточно просто верить.

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А вообще есть все основания ожидать снижения курса. Обратите внимание на график ниже. Эту кривую принято называть «Американскими горками», набирающими силу в течение нескольких дней, а после летящими на огромной скорости в пропасть. Некоторые эксперты полагают, что перед нами излюбленный приём Китов. Крупные держатели раскачивают рынок, покупая на низких позициях и продавая на верхней точке. Одновременно с этим крупная рыба вымывает с рынка немалую часть монет, что способствует возникновению дефицита, благодаря постоянной перепродаже излишков, Киты могут продолжать своё дело, не только не подвергая свои деньги опасности, но и уходя в плюс.

Аналитики уточняют, что 27 апреля курс Биткоина обвалился до критических отметок середины марта. При этом, есть все основания ожидать дальнейшего падения. Смотрите: в начале апреля Биткоин несколько раз неудачно пытался закрепиться на отметке в 47 тысяч долларов. После этого были попытки удержаться на отметке в 43 тысячи долларов, но уже на этой неделе курс так и не смог подняться выше 41 тысячи долларов за одну монетку. Эксперты полагают, что это свидетельствует о нисходящем тренде, который не предвещает держателям ничего хорошего.

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Отметим, что все крупные криптовалюты находятся в нисходящем тренде. Где-то падение не превышает 9%, в то время как некоторые токены подешевели на 15%. Что и говорить, если даже Dogecoin, который вчера подрос на новостях о покупке Твиттера Илоном Маском, обвалился и продолжает терять набранные позиции. А вообще есть мнение, что в краткосрочной перспективе шансов на восстановление у Биткоина нет. Ранее мы писали, что факторы роста и падения связывают с халвингом. Если это действительно так, то следующий всплеск может случиться только после 2024 года.

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#криптовалюты #биткоин
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Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
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