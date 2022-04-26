Мемная криптовалюта дорожает, но пока неясно, будет ли Илоном Маск продвигать её на своей платформе

Надеемся, что вы ещё помните ралли Догикоина (Dogecoin), которое устроил всеми миру Илон Маск в 2021 году. Миллиардер признался, что криптовалюта стала для него развлечением. Ему было интересно общаться с людьми, поддерживать сообщество фанатов и внести свой вклад в развитие мемных токенов. Вообще основатель Tesla немного лукавит, ведь на самом деле его вклад в развитие цифровых денег огромен. Так, его компания стала первой публичной организацией, открыто сообщившей о миллиардных инвестициях в Биткоин. Эта информация во многом определила рост курса цифрового золота, а постоянные перфомансы в пользу Догикоина не только толкали мемный токен вверх, но и позитивно сказывались на других криптовалютах.

реклама

Сегодня кажется, что Илон Маск забыл о своём детище, занимаясь решением других проблем, но на самом деле фанаты прекрасно знают, что миллиардер помнит о них. Не так давно он в шутку предлагал сети ресторанов MCDonald's начать принимать собачий токен в качестве оплаты, а после и сам решил продавать аксессуары на сайте Tesla. Если вы думали, что на этом всё, то сильно ошиблись. Илон уже долгое время ищет крупный проект, монетизацию которого можно будет осуществить с помощью Догикоина. Похоже, что уже скоро он получит желаемое. Вчера поступила информация о том, что Маск нашёл подход к совету директоров и акционерам Twitter, которые согласились продать ему контрольный пакет за 44 миллиарда долларов.

Пока не совсем ясно, что вообще Илон планирует делать с социальной сетью, но какое-то время назад он писал, что будет использовать в качестве оплаты Догикоины. Судя по всему, об этом помним не только мы, ведь сразу же после вестей о заключении сделки, собачья криптовалюта начала дорожать. Как видите, за прошедшие сутки курс токена вырос на 30%, что позволяет надеяться на второе пришествие Догикоина и новый виток роста популярности мемных криптовалют. В подтверждение этому присмотритесь к объёму суточных торгов. Интерес к криптовалюте растёт, ведь только за 24 часа количество чистых денег, влитых в Догикион, выросло на 850%.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Эксперты отмечают, что благодаря очередному вниманию к Илону Маску, мемные криптовалюты набирают силу. Сегодня сложно предугадать, захотят ли крупные инвесторы вкладываться в мемные активы, но пока ажиотаж поддерживается за счёт биржевых спекуляций. В любом случае очень многое здесь будет зависеть от решений Илона Маска. Если он действительно планирует монетизировать Twitter и будет использовать Догикоин в качестве единственной криптовалюты, то это неминуемо приведёт к росту курса собачьего актива. В любом другом случае держателям остаётся только надеяться.