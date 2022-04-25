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Zelot За пост начислено вознаграждение
Курс биткоина рухнул, а медведи тянут криптовалюту на дно – эксперты РБК ожидают падения до $34 000
Есть мнение, что всё это временный фактор, а уже вскоре Биткоины снова начнут дорожать
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Буквально вчера мы с вами обсуждали тему экономической нестабильности, которая уже много месяцев нависает над рынком криптовалют. Многие эксперты пишут, что проблемы в экономике США начались задолго до событий на территории Украины. И они правы, вот только эти ребята забывают, что в 2021 году американское правительство накачало граждан деньгами, что взвинтило мировые продажи электроники, бытовой и компьютерной техники. Корпорации богатели, а к 2022 году наступило похмелье, когда денег у обычных американцев осталось немного, но платить по счетам уже придётся по новым ценам. Поскольку уже почти год вторая экономика мира (Китай) не оказывает никакого влияния на рынок криптовалют, то эксперты отмечают, что в ближайшем будущем именно успехи и поражения США будут определять конечную стоимость Биткоина.

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Обратите внимание на график ниже. На утро 25 апреля курс цифрового золота продолжает снижаться, опустившись до самой низкой отметки за последний месяц. При этом есть не менее интересные данные по суточным торгам. Как видите, держатели активно избавляются от монет, тогда как ещё сутки назад был замечен спад активности. Нам неизвестно, входят ли в число паникующих инвесторы, или свои монетки сливают обычные пользователи, у которых на счетах пару тысяч долларов, но это не так и важно. Ещё несколько часов назад, когда падение только набирало обороты, аналитики предполагали, что снижение стоимости ниже 39 000 долларов за монетку будет свидетельствовать о возвращении медвежьего тренда. Мало того, если Биткоин начнёт быстро терять позиции, то будут все основания ожидать новых антирекордов.

Следующий уровень сопротивления находится на отметке в 38 тысяч долларов. Эксперты пока не готовы говорить о наступлении криптозимы, поскольку разворот всё ещё возможен, но в случае дальнейшего снижения курса держатели могут вернуться к массовым распродажам. В последний раз мы видели нечто подобное в январе, но тогда ситуация была кардинально иная. Напомним, в тот момент ФРС США только начала говорить о решении повысить ключевую ставку, а сегодня всё это стало реальностью. Проценты не только подняли, но и будут продолжать повышать, тогда как монетарная политика изменилась, а правительство Америки наотрез отказывается печатать новые доллары.

В связи с этим у нас для держателей Биткоинов есть тревожная информация. Аналитики РБК полагают, что в ходе текущего ралли цифровое золото может рухнуть ниже 34 тысяч долларов за монетку. Одна из проблем заключается в низкой покупательской способности. Получается любопытная ситуация: продавцы пытаются слить свои монеты на биржах, владельцы которых вынуждены отбирать любое количество цифровых активов. Вот только обычные покупатели не спешат платить свои кровные за рискованные активы. Наблюдается дисбаланс, способный привести к резкому обрушению ценности криптовалюты.

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А вообще есть и другая позиция, в рамках которой нам вещают о том, что фондовый рынок США почти не влияет на Биткоины, что цифровое золото само по себе, а сегодня чуть ли не самое лучше время для инвестиций. Якобы, уже вскоре криптовалюты подорожают, что позволит сделать небольшое количество людей богатыми. Нам кажется верным утверждение, что Биткоин действительно может и должен подорожать в несколько раз, но случится это не в 2022 году. В данном случае речь о халвинге, который снижает вознаграждение за 1 блок ровно в 2 раза. Случится это только в 2024 году, но и это не гарантирует, что именно в этом временном промежутке стоит ожидать роста Биткоина. Вполне возможно, что политическое давление и вовсе приведёт цифровые активы к затяжной рецессии, а криптозима уже на пороге.

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#криптовалюты #биткоин
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