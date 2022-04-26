Причина в точечных санкциях, которые ощутимо повлияют на конечную прибыль

Правительство США всерьёз считает, что Россия планирует наладить эффективные решения для обхода санкций с помощью криптовалют. Американские ставленники носятся по всей планете, призывая биржи блокировать аккаунты российских пользователей, отнимая деньги обычных пользователей. Очевидно, что это и есть та самая демократия, о которой там сильно мечтали фанаты дядюшки Сэма. Приходится констатировать, что длительное давление имеет свои плюсы, ведь даже Binance согласилась ввести общие санкции против граждан РФ. Так, теперь нельзя завести на кошелёк больше 10 000 долларов, при этом пока массовой конфискации нет, а вместо этого пользователям предлагается вывести свою криптовалюту в 90-дневный срок. Многим это показалось крайне жёстким и непоследовательным шагом, а эксперты констатируют, что криптовалюты уже никогда не станут свободными от политики, как это декларировалось почти 10 лет.

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Пока биржи не ввели полного запрета для жителей РФ, ребята из Белого дома продолжают генерировать всё новые идеи. Совсем недавно были введены персональные санкции против российской BitRiver, предлагающей услуги дата-центра для компаний и отдельных майнеров. Мощности расположены недалеко от Братской ГЭС, что не только позволяет не испытывать проблем с электричеством, но и говорить о полностью чистой и безопасной добыче Биткоинов. Напомним, BitRiver представляет собой быстро развивающуюся структуру, которая должна была к концу 2022 года разместить на своих мощностях ещё 100 000 новых ASIC-майнеров. Неясно, как это повлияет на планы компании, но американские эксперты радостно потирают руки. По мнению аналитиков из Elliptic, правительство США дало миру сигнал, свидетельствующий о том, что иметь с Россией дела в майниговой сфере не стоит.

Возможно, в чём-то эти ребята и правы. Спустя несколько дней после оглашения персональных санкций против BitRiver, о своём желании избавиться от оборудования для добычи Биткоинов на площадке BitRiver заявили представители Compass Mining. Вообще не совсем понятны мотивы этих ребят, ведь все клиенты дата-центра анонимны, а значит дядюшка Сэм даже если сильно захочет, не сможет ничего узнать. И всё же, в Compass Mining решили перестраховаться. Сообщается о выводе из работы оборудования на 30 миллионов долларов, которое принадлежит 2000 клиентам американской компании. Согласно текущему законодательству РФ, вывезти железо из страны нельзя, а значит оборудование придётся продавать.

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Представители Compass Mining не унывают, они уверяют, что это не скажется на их планах на 2022 год. Дело в том, что временно недоступно железо мощностью 12 МВт, тогда как всего в распоряжении компании 70 МВт. Мало того, к концу года мощность возрастёт до 355 МВт. Новые площадки по добыче Биткоинов разместят в Техасе. Возвращаясь к мощному сигналу для криптоиндустрии отметим, что подобные действия могут возыметь обратный эффект. Так, многие майнеры из Китая и других стран предпочтут не завозить в США своё железо, поскольку американцы в любой момент могут его конфисковать в пользу голодающих афроамериканцев или под любым другим предлогом.