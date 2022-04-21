Предсказать последствия такого решения пока сложно

После введения всех мыслимых и немыслимых ограничений политики США внезапно осознали, что финансовое давление на Россию неэффективно. Вообще негативный эффект есть, и он огромен, вот только всё это далеко не то, чего ожидали парни в Белом доме. Даже там признают, что в ближайшие годы обрушить экономику РФ не удастся, но отказываться от своих принципов не намерены. При этом многие западные эксперты уверены, что одним из перспективных направлений, за счёт которого Россия намерена осуществлять вывод средств из-под санкций, являются криптовалюты. С этой целью была проведена массированная атака на крупные биржи по всей планете. В результате большинство подобных структур вынуждено было прогнуться под дядюшку Сэма, предпочитая отключение части пользователей полной блокировке и санкциям со стороны США.

реклама

Было бы глупо думать, что американские политики на этом остановятся. Время от времени мы слышим настойчивые призывы к биржам с требованием полной блокировки граждан РФ. Биржи пока отказываются, мотивируя свои действия тем, что работают в рамках законов и готовы на сотрудничество, но только в случае законодательных актов. Неясно, почему в США не принимают нужным закон, но пока у нас есть не менее любопытные новости.

Если нельзя забрать криптовалюту у граждан России, то нужно запретить им заниматься её добычей. Как стало известно, Минфин США ввёл новый пакет санкций, включив в него компанию BitRiver. Это самый крупный в стране дата-центр, владельцы которого занимаются предоставлением технологической возможности для размещения частными лицами и компаниями собственного оборудования на территории предприятия. Территориально мощности BitRiver расположены рядом с Братским алюминиевым заводом, граничащим с Братской ГЭС. Де-факто завод является собственностью Олега Дерипаски, который входит в санкционный список опальных миллиардеров. Есть мнение, что BitRiver также принадлежит Дерипаске, но доказательств этого нет.

В ходе очередного заседания чиновники Минфина США пришли к выводу, что благодаря огромным мощностям BitRiver выводит из-под санкций деньги, монетизируя природные ресурсы РФ. В связи с этим всем участникам рынка запрещено сотрудничать с российской компаний, размещать там оборудование для добычи криптовалюты и осуществлять денежные переводы или получать от BitRiver виртуальные монеты или фиатные деньги. Стоит учитывать, что клиенты дата-центра предпочитают не раскрывать свои имена, а в текущих условиях отследить их будет нереально. Что до BitRiver, то там находится около 75 тысяч ASIC-майнеров, потребляющих до 100 МВт*ч.

анонсы и реклама Рухнула цена RTX 3070 в Регарде RTX 3080 Gigabyte за копейки - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Согласно официальным данным, в настоящее время идёт подготовка к запуску нескольких площадок, позволяющих разместить ещё 100 000 новых майнеров. Использование чистой энергии BitRiver долгое время было привлекательным для западных инвесторов, которых заботят выбросы углеводородов на угольных электростанциях. Как санкции повлияют на работу BitRiver, мы пока не знаем, но не исключено, что дата-центр потеряет часть постоянных клиентов. А вот вывезти железо этим ребятам не удастся, ведь пока действует закон, запрещающий подобные перевозки в условиях санкций.