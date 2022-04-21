Если вы ожидали от Binance чего-то другого, то мы предлагаем вам как можно скорее вывести от туда свои накопления

Если внимательно изучить список ушедших из РФ компаний, то окажется, что практически все крупные бренды заявили о приостановке своей деятельности ещё в марте. Более стойкие сдвинули сроки ухода на апрель, но сегодня среди тех, кто ещё продолжает работу, превалируют небольшие компании. На самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь правительству той или иной страны гораздо проще надавить на гигантов, тогда как мелкие производители просачиваются мимо заградительных барьеров. Это не отменяет общих санкций на поставки тех или иных групп товаров, но, когда прямого запрета нет, можно спокойно работать, игнорируя репутационные потери.

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Нужно учитывать, что законодательных запретов как таковых и вовсе не было, ведь пока западная демократия ещё не дошла до стадии открытого противостояния с обычными гражданами РФ. Белые воротнички прикрываются либеральными заявлениями, уверяя себя и всех вокруг в том, что санкции направлены исключительно на руководство России и миллиардеров, имеющих с государством общие интересы. Раз уж мы заговорили о гигантах, то приходится констатировать, что наибольшее давление испытывает Binance. Кто только не требовал от основателя криптобиржи Чанпэна Чжао заблокировать доступ гражданам РФ к своим кошелькам. Но до сегодняшнего дня биржа отвечала сдержанным отказом, поясняя свою позицию строгим соблюдением международных норм. Якобы, если от правительства США поступит официальное требование, то оно будет выполнено.

Вообще неясно, как после этого многие граждане РФ продолжали держать на Binance свою криптовалюту. Скорее всего, в ближайшее время нас ждёт отток финансов, а биржа понесёт огромные потери, в том числе и репутационные. Как стало известно, Binance вводит ограничения для всех граждан РФ на доступ к своим кошелькам. Пока ограничения носят весьма демократичный характер, но мы бы рекомендовали нашим читателям не заблуждаться. Итак, если у вас на кошельке лежит сумма, эквивалентная 10 000 евро, то вы больше не можете осуществлять пополнение и торговать на бирже. Если вам закинули на счёт на сумму более 10 000 евро, то биржа предоставляет 90-дневный срок, в течение которого можно деньги снять. В случае, если вы проигнорируете эти правила, кошелёк будет закрыт, а монеты списаны в пользу биржи. Вообще там говорят о блокировке на неопределённый срок, но мы то с вами понимаем, что речь идёт о перманентной заморозке.

Регистрация новых пользователей пока не прекращена, но мы бы настоятельно порекомендовали вам перевести свои деньги на российские биржи. Не обязательно делать это сегодня или завтра, но нет никаких сомнений, что ещё до наступления конечного срока в 90 дней, будут ведены куда более суровые меры. Учтите, что правила распространяются вне зависимости от ваших политических взглядов и места проживания. Даже если вы уехали из страны, но зарегистрированы на Binance по российскому паспорту, то следовать требованиям придётся.

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Аналогичные проблемы могут наступить и у жителей городов и регионов Украины, находящихся под контролем России. Пока Binance на этот счёт заявлений не делает, но мы уверены, что для них будут действовать точно те же ограничения. Учитывайте этот момент в планировании своей инвестиционной политики.