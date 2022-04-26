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Как Роман Абрамович завоевал любовь жителей французского острова Сен-Барта и сколько ему это стоило
Небольшая зарисовка на тему того, что даже народная любовь не спасает от санкций
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Под санкции попали десятки богатейших людей России. Среди них особое место занимают миллиардеры, ведь их имена у всех на устах, а конфискованные или заблокированные состояния доходят до нескольких миллиардов долларов. У кого-то европейская демократия забрала яхту, у других – ещё и виллу на Лазурном берегу, но одним из тех, по ком западная машина проехала несколько раз, является Роман Абрамович. В данном случае речь не идёт о сочувствии, ведь миллиардер прекрасно знал, что хранить активы в западных банках – это рискованно. И всё же, его история настолько любопытна, что стоит ещё раз к ней вернуться.

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Многие из тех, кому удалось хоть немного пообщаться с Романом, рассказывают об его щедрости. Миллиардер кажется им простым незатейливым парнем, умеющим слушать и способным говорить на равных как с сильными мира сего, так и обычными официантами. Назвать его поступки логичными сложно, но человек с его состоянием может себе позволить тратиться на благотворительность и социальную сферу. Например, Абрамович активно поддерживал еврейские фонды по всему миру, что принесло ему поддержку влиятельных лиц в Израиле. Последний раз миллиардер перечислил восьмизначную сумму израильскому мемориальному музею Холокоста 22 февраля 2022 года. Вполне возможно, что таким образом Роман пытался купить себе поддержку нужных людей, ведь уже 26 февраля влиятельные израильские политики и бизнесмены направили письмо в США с просьбой не вводить против Абрамовича санкции. Как вы знаете, это не возымело никакого эффекта.

А как вам информация о том, что, будучи губернатором Чукотки, Роман инвестировал в местную инфраструктуру 2.5 миллиарда долларов? Это и школы, и медицина, и многие другие социальные проекты. Как владелец клуба «Челси» он тратил сотни миллионов долларов на лучших футболистов мира, что сделало его крайне популярным среди обычных болельщиков. Что любопытно, сегодня в Англии запрещено произносить фамилию Абрамовича во время футбольных матчей, но фанаты клубы всё равно продолжают скандировать имя опального олигарха. Но самая преданная армия фанатов находится на острове Сен-Барта.

Дело в том, что именно там любил отдыхать Роман. Жители благодарны миллиардеру за инвестиции, ведь Абрамович купил и восстановил два гигантских имения, а все деньги пошли в экономику маленького острова с населением 10 000 человек. Именно здесь построены отдельные доки для суперяхт Eclipse, Garcon и Halo. Первая имеет длину в 162 метра, тогда как другие: 67 и 54 метра соответственно. Местные жители рассказывают, что Роман в 2010 году пожертвовал 4 миллиона на ремонт местного стадиона, а в 2017 году ещё раз заплатил деньги на его восстановление от последствий урагана «Ирма». Вообще список добрых дел Абрамовича длинный и в большинстве случаев никак не связан с попыткой извлечь какую-либо выгоду. Например, миллиардер восстановил на Сен-Барта пруд с солёной водой, а также вливал миллионы в сектор услуг, что превратило остров в один из самых желанных среди иностранных туристов. В итоге многие местные жители разбогатели и опасаются, что уход Романа превратит пляжи Сен-Барта в безлюдные, снизив туристический поток до минимума.

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Для справки: на данный момент остров Джерси заблокировал 7 миллиардов долларов, принадлежащих Абрамовичу, а Франция отчиталась о заморозке активов на 1 миллиард. В данном случае речь идёт о поместье площадью 28 Га на острове Сен-Барта и указанных выше яхт. Это далеко не всё, что потерял миллиардер, который сегодня вынужден жить в непривычных условиях. Источник

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#санкции #роман абрамович
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