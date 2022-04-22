В большинстве случаем потери касаются только курсовых перепадов, ну а у некоторых забрали яхты и недвижимость

2022 год человечество будет помнить, как время, когда США сбросили маску демократов, продемонстрировав всему миру чего стоят договорённости и обещания дядюшки Сэма. Очевидно, что после этого нас ждут глобальные перестановки, когда крупные страны начнут создавать национальные социальные сети и пересматривать резервную политику, отказываясь от долларовых инвестиций. Скорее всего, процесс затянется на долгие годы, но если обычные граждане лишь немного встревожены, то крупные бизнесмены осознают всю опасность, которую таят американские санкции. Речь о праве частной собственности, которое оказалось пустым звуком в современном мире, где право сильного всё ещё остаётся выше законов и международных договоров. Сегодня мы с вами рассмотрим потери российских миллиардеров в ходе санкций и блокировок. Мы не предлагаем вам сочувствовать, но оценить масштабы может быть интересно.

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Алексей Мордашов потерял 15.9 миллиарда долларов с начала 2022 года. Текущее состояние оценивается в 13.2 миллиарда. Является собственником целого ряда компаний: «Северсталь», Nord Gold, TUI, «Лента», «Силовые Машины». В результате точечных санкций миллиардер потерял доступ к элитной 65-метровой яхте Lady M и недвижимости в Италии на сумму 105 миллионов евро.

Вагит Алекперов потерял 14.4 миллиарда долларов. В настоящее время собственность миллиардера оценивается в 10.5 миллиарда долларов, а ключевым источником дохода является 28.3% пакет акций НК «Лукойл». Об арестованной недвижимости и яхтах миллиардера ничего не известно, но это не значит, что их нет.

Сулейман Керимов лишился 11.4 миллиарда долларов. Текущее состояние миллиардера оценивается в 4.4 миллиарда долларов. Известно, что семье Керимовых принадлежит 76,3% доля в компании «Полюс», занимающейся добычей золота. Основные потери связаны с обесцениванием ценных бумаг, но в реальности миллиардер может выйти в плюс, ведь золото дорожает, а значит будущее его не кажется туманным. Сообщается об аресте яхты Amadea, принадлежащей Сулейману Керимову.

Татьяна Бакальчук лишилась 10.9 миллиарда долларов. Текущая оценка её капитала находится на отметке 2.1 миллиарда долларов. Эксперты признают, что это условно, ведь интернет-магазин Wildberries не торгуется на бирже, а значит сама Татьяна никак не почувствовала потерю такой суммы денег. За ней числится 99% пакет в Wildberries, а об аресте яхт или недвижимости ничего не известно.

Леонид Михельсон потерял 10.9 миллиардов долларов. Текущий капитал миллиардера оценивается в 14 миллиардов. За Леонидом числится 24.6% «Новатэк» и 30.6% пакет «Сибур». А вот добраться до недвижимости и яхт миллиардера пока ни у кого не вышло. Неясно, то ли у него их нет, или же Леонид их спрятал слишком хорошо.

Геннадий Тимченко ушёл в минус на 10.7 миллиарда долларов. Имеет 23.49% долю в «Новатэк», 14.5% долю в «Сибур», 53% долю в «Стройтрансгаз» и 80% долю в «Трансойл», что позволяет оценить его капитал в 11.3 миллиарда долларов. Лишился яхты Lena, ну а во Франции у жены миллиардера отобрали два отеля.

Владимир Потанин потерял всего 9.7 миллиарда долларов. А вот текущее состояние миллиардера оценивается в 17.3 миллиарда. Произошло это в результате роста цены на никель на мировом рынке. Ну а сам Владимир владеет 36% пакетом акций в Норильском никеле». Об арестах невидимости миллиардера ничего не известно, но сам он категорически против национализации западных активов.

Денис Свердлов лишился 9.2 миллиарда долларов, а сегодня его компания Arrival, занимающаяся производством электрокаров, оценивается в скромные 1.4 миллиарда долларов. На данный момент будет неверным заявлять о том, что Денис вообще хоть что-то производит, поскольку пока Arrival – это чистый стартап с идеями и бизнес-планом.

Владимир Лисин улетел в минус на 7.8 миллиарда долларов, а сегодня его состояние оценивается в 18.4 миллиарда. Владимир уже давно находится в так называемом «кремлёвском списке». Возможно, именно поэтому у него нет недвижимости и яхт за границей. Или есть, просто европейцы плохо ищут.

Роман Абрамович потерял 7.6 миллиарда. Имеет 28.7% долю в компании «Евраз» и является единоличным владельцем футбольного клуба «Челси». Сегодня его капитал оценивается в 6.9 миллиарда, но получить к нему доступ проблематично. Недвижимость Романа арестована, а две гигантские яхты Eclipse и Salaris нельзя ни продать, ни подарить. Также заморожены активы на сумму в 7 миллиардов долларов, а продажа клуба буксует. И вообще неясно, успеет ли Роман продать клуб, или его просто отберут.

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На первом фото Роман Абрамович. Мы не поленились и прибавили всю недостачу российских миллиардеров. Вышла сумма в 86.2 миллиарда долларов. Источник.