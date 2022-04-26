Интересные предложения есть, но больших скидок какое-то время может не быть

В последние недели наши читатели привыкли к огромным скидкам на видеокарты. Например, только вчера мы говорили о GeForce RTX 3080 Ti, которая за короткий срок умудрилась скинуть 200 000 рублей. на самом деле ничего удивительного в этом нет, ведь в начале марта цены на графические чипы взлетели до небес, а после укрепления курса рубля удерживать стоимость на игровую продукцию стало просто невозможно. Поскольку многие наши читатели уже распрощались с возможность купить видеокарту в 2022 году, то скидки стали единственной возможностью приобрести подходящую модель, ориентируясь на свои экономические возможности.

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Сегодня мы вас немного разочаруем, ведь большие распродажи завершились, курс рубля давно стабилизировался, но магазины не спешат распродавать видеокарты по бросовым ценам. Скидки ещё будут, но на этот раз ожидать резких падений не приходится. А вообще это не значит, что мы с вами не найдём ничего интересного. Начать предлагаем с GeForce RTX 3070 Ti. Видеокарта производства GIGABYTE получила разогнанный графический чип, благодаря чему позволяет получить несколько дополнительных fps в самых требовательных играх. Что до самой видеокарты, то она имеет огромный запас производительности, что позволяет потенциальному владельцу на многие годы позабыть о необходимости апгрейда. С GeForce RTX 3070 Ti вам доступно не только разрешение 2К, но и 4К.

Единственная видеокарта, которая значится как резко подешевевшая – это Radeon RX 6700 XT. Мы настоятельно советуем обратить на неё внимание. Да, она не является прямым конкурентом более скоростной GeForce RTX 3070 Ti, но и стоит намного дешевле. Рекомендуемое разрешение – 2К, но не забывайте о существовании технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Мало того, уже вскоре все пользователи получат доступ к второй версии, которая обещает увеличить производительность без вреда для визуальной части.

В последние дне очень подешевела GeForce RTX 3070. Может показаться, что это единичный случай, вот только в магазине Ситилинк есть несколько графических чипов, цена на которые опустилась ниже 100 000 рублей. Нам нравятся модели производства Palit. Трудно сказать, какая из них лучше. Первая получила два крупных кулера, в то время как вторая имеет уже три кулера, но размером поменьше. Тактовые частоты идентичны, как и требования к питанию. Несмотря на то, что GeForce RTX 3070 немного медленнее Radeon RX 6700 XT, она обходит свою конкурентку из красного лагеря в трассировке лучей.

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А вот GeForce RTX 3060 Ti брать не советуем. Подумайте, цена всего на несколько тысяч рублей меньше, чем на GeForce RTX 3070, а производительность ощутимо ниже. Не подумайте, GeForce RTX 3060 Ti – прекрасная видеокарта с отличным потенциалом, но цена на неё сегодня завышена. Ну и мы не могли оставить без видеокарт майнеров. Буквально сегодня вы могли ознакомиться с мнением CryptoLeo, который советует воспользоваться отсрочкой перехода на PoS. Если вы думаете точно так же как блогер, то берите GeForce RTX 2060 SUPER. По части чистой производительности она уступает всем видеокартам из нашего списка, а вот благодаря отсутствию блокировки LHR способна генерировать намного больше монет в Эфире.