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Известный майнер советует покупать видеокарты с целью отбить вложения до перехода Эфира на PoS
Ну а стоит майнинг ваших инвестиций или нет, решайте сами
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После очередного снижения цен на видеокарты многие майнеры задумались об инвестировании в новые фермы. Нужно понимать, что расширение мощностей – это единственный эффективный способ сохранения высокого дохода. Сложность добычи Эфира увеличивалась на протяжение всего 2021 года, поэтому если вы начинали с 8-ю видеокартами в марте, то для выхода на примерно аналогичный заработок нужно было увеличить количество графических чипов в несколько раз. В данном случае имеется в виду не только рост сложности, но и падение стоимости Эфира.

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Как бы там ни было, но видеокарты дешевеют, поэтому неудивительно, что мысли о расширении приходят кому-то в голову. По мнению CryptoLeo, в данном вопросе не всё так просто, поскольку на носу Proof of stake (PoS). Майнер полагает, что у фермеров есть ещё время. Скорее всего, переход на новый алгоритм затянется на долгие месяцы. Не вдаваясь в историю постоянных переносов PoS отметим, что разработчики уверяют, что процесс не начнётся до середины лета, но многим более реалистичным кажется середина осени или даже конец года. Блогер полагает, что в запасе у майнеров есть не больше 7 месяцев, которыми стоит распорядиться разумно. Проще говоря, если сегодня не входить в майнинг, то вообще не стоит этого делать.

Прежде всего он предлагает выбрать оборудование для добычи Эфира. Можно остановиться на более дорогих устройствах ASIC. Здесь масса преимуществ, но есть и недостатки. Например, для подобных устройств категорически не подходит малогабаритная квартира. Места должно быть много, а владельцам нескольких аппаратов потребуется разрешение на подключение более мощного счётчика с прокладкой нового кабеля. Прибавьте к этому высокую цену вхождения и риски, поскольку железо иногда выходит из строя.

Что до видеокарт, то здесь всё выглядит гораздо привлекательнее, но не стоит забывать о существовании выгодных предложений и откровенно провальных графических чипах. CryptoLeo признаёт, что жителям РФ сегодня крайне сложно получать посылки из США, а внутренний рынок слишком дорогой. А вот в Грузию (где сам блогер и проживает) можно доставить посылочку за пару недель. Если вы хотите изучить наиболее выгодные предложения в магазине Amazon, то обращайтесь к таблице выше.

Как видите, ни одна видеокарта не укладывается в намеченные 7 месяцев, а ведь PoS может начаться и раньше. Единственная надежда на рост стоимости Эфира, но это уже независящая от вас переменная. Наиболее выгодным решением является GeForce RTX 2060, но можно взять одну из моделей Radeon RX 580/570. Окупаемость у версий на 4 и 8 Гб разная, впрочем, как и цена. Вообще список видеокарт, которые можно отбить в сжатые сроки, небольшой, а блогер не советует останавливаться на графических чипах новых поколений. Как правило, они дорогие и с точки зрения возврата инвестиций окупаются за год и больше. А вот продать их после этого можно дороже, поэтому не всё так просто. 

В одном из более ранних роликов CryptoLeo говорил о том, что PoS – это не конец. Майнеры просто перейдут на другую криптовалюту. Возможно, какое-то время придётся посидеть в ожидании подходящих предложений, но в этот бизнес вложены слишком большие деньги, чтобы крупные компании начали продавать видеокарты за бесценок. Можно относиться к этому заявлению как угодно, но не признавать очевидные факты невозможно. А вот какая криптовалюта займёт место Эфира, пока не знает никто.

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3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб


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#майнинг #криптовалюты
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Sheshenbek
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да это хуже нариков эти майнеры уже. щя видосик смотрел там уже клиника.....( не этого биджо левана, а другово) но они одиныковые все 1. эфир уйдет на пос в конце 23 2. будем майнить другую монету ,н...
Известный майнер советует покупать видеокарты с целью отбить вложения до перехода Эфира на PoS
Beriya
23:01
Всё, верно, у меня друзья работают тоже охранниками, при чём я с некоторыми по 15 лет дружу
Европа может остаться без электричества – отказ от газа из РФ грозит энергетическим голодом
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