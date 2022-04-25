Ну а стоит майнинг ваших инвестиций или нет, решайте сами

После очередного снижения цен на видеокарты многие майнеры задумались об инвестировании в новые фермы. Нужно понимать, что расширение мощностей – это единственный эффективный способ сохранения высокого дохода. Сложность добычи Эфира увеличивалась на протяжение всего 2021 года, поэтому если вы начинали с 8-ю видеокартами в марте, то для выхода на примерно аналогичный заработок нужно было увеличить количество графических чипов в несколько раз. В данном случае имеется в виду не только рост сложности, но и падение стоимости Эфира.

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Как бы там ни было, но видеокарты дешевеют, поэтому неудивительно, что мысли о расширении приходят кому-то в голову. По мнению CryptoLeo, в данном вопросе не всё так просто, поскольку на носу Proof of stake (PoS). Майнер полагает, что у фермеров есть ещё время. Скорее всего, переход на новый алгоритм затянется на долгие месяцы. Не вдаваясь в историю постоянных переносов PoS отметим, что разработчики уверяют, что процесс не начнётся до середины лета, но многим более реалистичным кажется середина осени или даже конец года. Блогер полагает, что в запасе у майнеров есть не больше 7 месяцев, которыми стоит распорядиться разумно. Проще говоря, если сегодня не входить в майнинг, то вообще не стоит этого делать.

Прежде всего он предлагает выбрать оборудование для добычи Эфира. Можно остановиться на более дорогих устройствах ASIC. Здесь масса преимуществ, но есть и недостатки. Например, для подобных устройств категорически не подходит малогабаритная квартира. Места должно быть много, а владельцам нескольких аппаратов потребуется разрешение на подключение более мощного счётчика с прокладкой нового кабеля. Прибавьте к этому высокую цену вхождения и риски, поскольку железо иногда выходит из строя.

Что до видеокарт, то здесь всё выглядит гораздо привлекательнее, но не стоит забывать о существовании выгодных предложений и откровенно провальных графических чипах. CryptoLeo признаёт, что жителям РФ сегодня крайне сложно получать посылки из США, а внутренний рынок слишком дорогой. А вот в Грузию (где сам блогер и проживает) можно доставить посылочку за пару недель. Если вы хотите изучить наиболее выгодные предложения в магазине Amazon, то обращайтесь к таблице выше.

Как видите, ни одна видеокарта не укладывается в намеченные 7 месяцев, а ведь PoS может начаться и раньше. Единственная надежда на рост стоимости Эфира, но это уже независящая от вас переменная. Наиболее выгодным решением является GeForce RTX 2060, но можно взять одну из моделей Radeon RX 580/570. Окупаемость у версий на 4 и 8 Гб разная, впрочем, как и цена. Вообще список видеокарт, которые можно отбить в сжатые сроки, небольшой, а блогер не советует останавливаться на графических чипах новых поколений. Как правило, они дорогие и с точки зрения возврата инвестиций окупаются за год и больше. А вот продать их после этого можно дороже, поэтому не всё так просто.

В одном из более ранних роликов CryptoLeo говорил о том, что PoS – это не конец. Майнеры просто перейдут на другую криптовалюту. Возможно, какое-то время придётся посидеть в ожидании подходящих предложений, но в этот бизнес вложены слишком большие деньги, чтобы крупные компании начали продавать видеокарты за бесценок. Можно относиться к этому заявлению как угодно, но не признавать очевидные факты невозможно. А вот какая криптовалюта займёт место Эфира, пока не знает никто.

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