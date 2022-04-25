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Флагманы NVIDIA стали доступнее в магазинах РФ – GeForce RTX 3080 Ti скинула за 2 недели 200 000р
Цены всё ещё далеки от рекомендованных, но скидки впечатляют
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Прежде чем приступать к основному изложению материала, мы хотели бы у вас спросить: зачем отдельные энтузиасты вообще покупают флагманские видеокарты? Некоторые полагают, что всё дело в больших деньгах, когда у человека просто так много свободных долларов, что он пытается как можно лучше обставить своё игровое место. Возможно, вы знакомы с подобными уникумами, но среди тех людей, которых автор данного материала может назвать очень состоятельными, нет никого, кто бы позволял себе тратить лишние деньги на подобные глупости. Обычно такие товарищи считают каждый рубчик, поэтому с нашей точки зрения, флагманские видеокарты покупают совсем не те, у кого есть свободные 300 000 рублей, а отчаянные геймеры с неплохими заработками, которые полагают, что смогут за год собрать на игровую карту без вреда для семейного бюджета.

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Но довольно размышлений, ведь сегодня мы рассмотрим самые выгодные предложения в Ситилинк. Никаких бюджетных графических чипов. Несомненно, недорогие видеокарты нужны, но после изучения их характеристик на вас может нахлынуть хандра. Именно поэтому начнём с GeForce RTX 3090. Говорить здесь особенно нечего: одна из самых быстрых видеокарт на планете и уж точно не самая дешёвая. Есть модели и более скоростные, но разница в несколько процентов здесь не играет роли. Тем более, что криво настроенный компьютер и вовсе может сжечь до 10% производительности, а экономия на оперативной памяти и блоке питания вкупе с нежеланием разгонять свою систему часто приводят к печальным последствиям. Если у вас есть 290 тысяч рублей, которые вам просто некуда девать, то на 3 года можно забыть о выходе новых видеокарт, о проблемах дефицита полупроводников и обещаниях Дженсена Хуанга.

А вообще нам кажется, что GeForce RTX 3090 сильно переоценена. Если бы у автора данного материала был выбор потратить 300 000 на видеокарту или направить часть денег на более скоростную память и эффективную систему жидкостного охлаждения, то выбор бы пал на GeForce RTX 3080 Ti. Причины просты: производительность здесь почти такая же, как на старшем графическом чипе, при этом карта гораздо холоднее и менее требовательна по питанию за счёт меньшего количества видеопамяти. В играх разница почти незаметна, а за последние несколько недель модель производства ASUS подешевела больше чем на 200 000 рублей.

Всегда есть альтернатива. Увы, не каждый раз она равнозначна, но во многих случаях правильный выбор не предполагает идентичную производительность. Дело в том, что во многих случаях GeForce RTX 3080 Ti явно избыточна. Кто вообще видит разницу между игрой в разрешении 4К на максимальных и на высоких настройках графики? Ответим за вас: никто, а значит смело берите Radeon RX 6900 XT. Данный графический чип предлагает ультимативное количество кадров в секунду, но слегка уступает своим противникам из лагеря NVIDIA по части трассировки лучей. Мы не советуем зацикливаться на этой технологии, поэтому берите то, что вам больше по карману.

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RTX 3050 MSI Gaming за копейки в Регарде
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

Если уж мы сегодня заговорили о флагманах, то последний графический чип, который мы согласны назвать флагманским – это GeForce RTX 3080. Фактически, за 140 000 рублей вы всё ещё остаётесь в высшей лиге, получая доступ ко всем играм в разрешении 4К. Где-то придётся поиграть с настройками, в других проектах – вас ждёт ультимативный уровень графики. Согласитесь, что намного приятнее заплатить за подобные возможности 140 000 рублей вместо 290 тысяч. Вот только в таких делах часто решает имидж, поэтому думайте сами, вдруг ваши друзья не поймут смысла в такой экономии.

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#видеокарты #скидки #geforce rtx 3080 ti
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