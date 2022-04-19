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Конфискации криптовалюты в РФ не будет – эксперты РБК назвали предложения банкиров нереалистичными
Идеи, предложенные Ассоциацией банков России (АБР) так и останутся на бумаге
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Российские эксперты уже длительное время активно обсуждают те или иные инициативы правительства относительно места криптовалют в финансовой системе страны. Какое-то время назад казалось, что РФ может пойти по китайскому сценарию, запретив криптовалюты, поскольку главным приоритетом станет цифровой рубль. Со временем дискуссия перешла на правовой уровень, а многие заговорили о необходимости контроля, а не запрета. Сегодня ясно, что запрета как такового не будет, но даже предложения Минфина вызвали неоднозначную реакцию. Ведомство хочет легализовать цифровые активы, но доверить учёт транзакций нескольким банкам. Держателей обяжут платить налоги, а западные биржи откроют представительства в стране. Что любопытно, всё это полностью коррелирует с тем, что планируется реализовать в США, но российский капитал всё ещё раздумывает над тем, чтобы попытаться укрыться от налогов под американской юрисдикцией.

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А вообще предложений от тех или иных структур поступает немало, при этом необязательно все они являются логичными и правильными. Например, недавно Ассоциация банков России (АБР) заявила о необходимости ввести уголовную ответственность для тех, кто будет хранить криптовалюту вне зарегистрированных бирж. Проще говоря, если вы перевели свои монетки на холодный кошелёк, то можете получить реальный срок. Поскольку реакция общества была бурной, в АБР тут же добавили, что не хотят сажать всех держателей холодных кошельков подряд. Так, владеть кошельком вам никто не запрещает, но вы просто обязаны отдать ключи доступа в специальный надзорный орган. Якобы, это поможет в борьбе с оттоком капитала за рубеж.

Журналисты сайта РБК поговорили с несколькими экспертами, которые высказались на тему спорного предложения. Прежде всего все эти люди утверждают, что подобное предложение не будет включено в закон о криптовалютах, поскольку оно подрывает основы владения цифровыми активами. Мало того, подобные идеи отпугивают держателей, которые могут окончательно потерять интерес к российской юрисдикции, предпочитая более спокойные регионы. В конце концов, как вообще ребята из АБР планируют идентифицировать владельцев холодных кошельков с гражданами России?

Предположим, каким-то чудесным образом чиновникам удастся решить эту сложную задачку. Приходят они к пользователю домой, требуют пароль от кошелька, но сам пользователь утверждает, что просто позабыл его. Неужели за плохую память будут давать срок? Или в стране уже нет понятия презумпции невиновности? Эксперты полагают, что, прежде чем приступать к созданию наказательной правовой базы, нужно как следует проработать ключевые аспекты так или иначе связанные с криптовалютами. Например, нужно определить статус стейблкоинов, NFT и многих других схем владения цифровыми активами. Также стоит озаботиться формированием собственных криптовалютных бирж, поскольку осуществлять централизованные операции планируют именно через подобные структуры.

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Ну а пока у законодателей есть масса проблем, включая нежелание заигрывать с держателями криптовалют. Эксперты полагают, что первым делом будут реализовываться инфраструктурные надстройки, открывающие доступ к регулируемому рынку криптовалют в РФ, и только спустя какое-то время можно говорить о наказаниях за те или иные правонарушения. Что до предложений АБР, то они нереализуемы и так и останутся в головах банкиров.

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#криптовалюты
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