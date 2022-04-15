Держатели крупных состояний в криптовалюте предпочитают подвергать свои деньги опасности на иностранных биржах, чем вернуть их в юрисдикцию РФ

Иногда кажется, что крупные российские компании и самые богатые люди страны не просто ходят по одним и тем же граблям, а буквально бегают по ним, постоянно нанося удары по своим твёрдым лбам. Абсолютно все видели, что США и партнёры годами отжимали деньги неугодных им стран и отдельных персон. Можно с уверенностью сказать, что такова национальная политика, когда всё, что попадает в руки к англосаксам, уже обратно не возвращается. Если не верите, почитайте о золотовалютном резерве Германии и проблемах, которые начались у Меркель, когда она потребовала у США вернуть золотишко обратно. В последние годы не проходило ни дня, чтобы какой-то крупный американский политик не пригрозил России жёсткими санкциями. Вообще возникало ощущение, что эти ребята просто меняются, нагнетая обстановку и запугивая неугодных. Спрашивается, как в таких условиях можно было держать свои деньги на счетах в британских банках?

реклама

Ну да ладно, нам с вами не понять проблем Ромы Абрамовича, который дошёл до того, что вынужден просить 1 миллион долларов у друзей, а вот с криптовалютами всё кажется проще. Так, уже долгое время идут дискуссии о том, чтобы ввести регулирование цифровых денег. Об этом просят не только обычные держатели, но и майнеры и даже крупные российские компании. Свершилось, Минфин показал новый законопроект, согласно которому устанавливаются правовые отношения криптовалют в РФ, вот только эксперты оказались недовольны. Прежде всего суть проекта: если вы хотите предоставлять услуги гражданам на территории России, то должны организовать юридическое лицо с уставным капиталом не менее 30 миллионов рублей, а во многих случаях и от 100 миллионов. Иностранные биржи будут обязаны создать действующую хозяйственную организацию, а в качестве обязательного правила предусматривается развёрнутая отчётность.

Все участники торгов обязаны пройти обязательную идентификацию, а проводить средства разрешат только через банки, входящие в реестр допущенных для работы с криптовалютами. Точно такая же ситуация и с майнерами, которые должны пройти идентификацию, прежде чем копать Эфир или Биткоины. При этом обычным гражданам не запрещено регистрироваться на западных криптовалютных биржах, пользуясь услугами последних в полном объёме. Кажется, что условия ничем не отличаются от тех, кто уже существуют на Binance, вот только отечественные компании оказались недовольны законопроектом.

Эксперты полагают, что-либо будет создан чёрный рынок, либо все крупные компании уйдут на иностранные биржи. И вот здесь и начинается история с забегом по граблям. Абсолютно все западные биржи поддержали санкции против России. Все они отняли миллионы и даже миллиарды долларов и вообще могут делать всё, что душе угодно, ведь их никто не контролирует. И ведь сделают, ведь представители Binance уже писали, что готовы заблокировать все счета жителей РФ, если поступит указ из Белого дома. Мало того, правительство РФ предупреждало о подобном исходе дел, поэтому винить можно только себя. Логика подсказывает, что российские компании уже научены горьким опытом, поэтому не должны скрывать свои деньги на иностранных биржах.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр 3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Увы, логика этим ребятам чужда. Судя по всему, финансовые гении и дальше будут вливать миллиарды в экономику Европы, накачивая иностранные биржи деньгами. Ну в таком случае не стоит удивляться, когда в один прекрасный день все деньги растворятся в карманах дядюшки Сэма. Вы ведь слышали о том, что в США заявили о том, что не намерены отдавать 315 миллиардов долларов, конфискованных у РФ, а также миллиарды, которые отжали у российских миллиардеров и миллионеров?