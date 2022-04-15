Иногда кажется, что крупные российские компании и самые богатые люди страны не просто ходят по одним и тем же граблям, а буквально бегают по ним, постоянно нанося удары по своим твёрдым лбам. Абсолютно все видели, что США и партнёры годами отжимали деньги неугодных им стран и отдельных персон. Можно с уверенностью сказать, что такова национальная политика, когда всё, что попадает в руки к англосаксам, уже обратно не возвращается. Если не верите, почитайте о золотовалютном резерве Германии и проблемах, которые начались у Меркель, когда она потребовала у США вернуть золотишко обратно. В последние годы не проходило ни дня, чтобы какой-то крупный американский политик не пригрозил России жёсткими санкциями. Вообще возникало ощущение, что эти ребята просто меняются, нагнетая обстановку и запугивая неугодных. Спрашивается, как в таких условиях можно было держать свои деньги на счетах в британских банках?
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Ну да ладно, нам с вами не понять проблем Ромы Абрамовича, который дошёл до того, что вынужден просить 1 миллион долларов у друзей, а вот с криптовалютами всё кажется проще. Так, уже долгое время идут дискуссии о том, чтобы ввести регулирование цифровых денег. Об этом просят не только обычные держатели, но и майнеры и даже крупные российские компании. Свершилось, Минфин показал новый законопроект, согласно которому устанавливаются правовые отношения криптовалют в РФ, вот только эксперты оказались недовольны. Прежде всего суть проекта: если вы хотите предоставлять услуги гражданам на территории России, то должны организовать юридическое лицо с уставным капиталом не менее 30 миллионов рублей, а во многих случаях и от 100 миллионов. Иностранные биржи будут обязаны создать действующую хозяйственную организацию, а в качестве обязательного правила предусматривается развёрнутая отчётность.
Все участники торгов обязаны пройти обязательную идентификацию, а проводить средства разрешат только через банки, входящие в реестр допущенных для работы с криптовалютами. Точно такая же ситуация и с майнерами, которые должны пройти идентификацию, прежде чем копать Эфир или Биткоины. При этом обычным гражданам не запрещено регистрироваться на западных криптовалютных биржах, пользуясь услугами последних в полном объёме. Кажется, что условия ничем не отличаются от тех, кто уже существуют на Binance, вот только отечественные компании оказались недовольны законопроектом.
Эксперты полагают, что-либо будет создан чёрный рынок, либо все крупные компании уйдут на иностранные биржи. И вот здесь и начинается история с забегом по граблям. Абсолютно все западные биржи поддержали санкции против России. Все они отняли миллионы и даже миллиарды долларов и вообще могут делать всё, что душе угодно, ведь их никто не контролирует. И ведь сделают, ведь представители Binance уже писали, что готовы заблокировать все счета жителей РФ, если поступит указ из Белого дома. Мало того, правительство РФ предупреждало о подобном исходе дел, поэтому винить можно только себя. Логика подсказывает, что российские компании уже научены горьким опытом, поэтому не должны скрывать свои деньги на иностранных биржах.
Увы, логика этим ребятам чужда. Судя по всему, финансовые гении и дальше будут вливать миллиарды в экономику Европы, накачивая иностранные биржи деньгами. Ну в таком случае не стоит удивляться, когда в один прекрасный день все деньги растворятся в карманах дядюшки Сэма. Вы ведь слышали о том, что в США заявили о том, что не намерены отдавать 315 миллиардов долларов, конфискованных у РФ, а также миллиарды, которые отжали у российских миллиардеров и миллионеров?