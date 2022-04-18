Процессоры AMD с интегрированной графикой стоят даже дешевле аналогичных вариантов без встроенного GPU

Покупка флагманского процессора тянет за собой целый ворох дополнительных растрат, а значит попасть в высшую лигу только лишь благодаря одной из комплектующих нереалистично. Мы уже предлагали нашим читателям в качестве альтернативы присмотреться к средневысокому классу. Там и цены на процессоры пониже, и сопутствующие детали обойдутся значительно выгоднее. Вот только для многих наших читателей всё это остаётся недоступно. Компьютеры и раньше были дороги, а в последние годы цены на них бьют рекорды чуть ли не каждый месяц. Это не значит, что нужно сидеть без компьютера, ведь при правильном подходе у вас получится вполне жизнеспособная система.

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В данном материале предлагаем присмотреться к вполне бодрым середнякам, которые отлично справляются со всеми задачами и могут стать основой игрового компьютера для тех, кто уже купил неплохую видеокарту. Начать предлагаем с Core i5-12600. Это отличный кандидат на высокопроизводительную сборку за дёшево. Только представьте: вам не нужна дорогая материнская плата, скоростная оперативная память и продвинутая система охлаждения. В большинстве случаев весь этот комплект будет стоить дешевле, чем только одна ОЗУ DDR5-5200. Цена немного не соответствует среднему классу, но и преимущества системы с тактовой частотой до 4.9 ГГц видны невооружённым взглядом.

Ryzen 7 5700G создан для тех, у кого либо нет денег на видеокарту, либо нет желания тратить на развлечения сотни тысяч рублей. Процессор уже содержит самую быструю игнорированную графику на планете, поэтому будет тянуть все игры пятилетней давности. Что до самого Ryzen 7 5700G, то он создан на базе самой новой архитектуры AMD Zen3, а значит обладает огромным запасом производительности.

А вот между Core i5-11600K и Core i5-12400 вам придётся делать выбор самостоятельно. Первый – более производительный в рабочих задачах и обладает разгонным потенциалом, но потребует от вас дополнительных инвестиций. Второй – демонстрирует аналогичную производительность в играх, но уступает в рабочих задачах, а ещё может работать на бюджетной материнской плате.

Ryzen 5 5600X на фоне конкурентов выглядит уже не так бодро, но это только так кажется на первый взгляд. Дело в том, что собирать новую систему предпочтительнее на Core i5-12400, а вот делать небольшой апгрейд мы рекомендуем на Ryzen 5 5600X. Идеально, если у вас есть материнская плата 300-й или 400-й серии. В этом случае вам нужно всего лишь вытащить свой старый камень, установить новый, нанести термопасту и наслаждаться увеличенной производительностью.

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В качестве завершающего штриха предлагаем присмотреться к Ryzen 5 5600G. Он почти такой же быстрый, как Ryzen 5 5600X, но включает графический чип, что при аналогичной стоимости позволяет играть в игры, вышедшие несколько лет назад. Да, он точно также может использоваться на старых материнских платах, что ощутимо сэкономит ваш бюджет. Ну а в будущем ничего не мешает докупить видеокарту, ведь Ryzen 5 5600G способен раскрыть любой дискретный графический чип на 100%.