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Цены на процессоры в РФ возвращаются к рекомендованным – Core i5-12600K подешевел на 42 000р
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RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Кто вообще покупает дорогие флагманские процессоры? Многие наши читатели справедливо замечают, что Core i9-12900K и раньше был дорогим, а в текущих условиях кажется недоступным даже для энтузиастов. Только подумайте: вам придётся заплатить больше 70 тысяч за сам камень и отдать тысяч 8 за систему жидкостного охлаждения. Сюда же прибавьте 32 Гб оперативной памяти стандарта DDR5-5200 и брендовую материнскую плату, в которой разгон реализован простым человеческим способом, а надёжность позволяет не переживать о перегреве. Поскольку владелец Core i9-12900K просто не может прожить без мощной видеокарты, то не забудьте докинуть ещё хотя бы 190 тысяч на GeForce RTX 3080 Ti. О том, что вам понадобится блок питания на 1 кВт, мы скромно умалчиваем, как и о том, что обладателю всего этого богатства будет не по себе без твердотельного накопителя на 4 Тб, способного работать с интерфейсом PCIe 4.0.

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И откуда спрашивается взять столько денег? Сегодня мы поговорим о более реалистичных процессорах, которые не требуют от вас брать ипотеку на 100 лет вперёд. Вообще цены на сами процессоры дешевле всего в 2 раза, но из-за специфики этих камней, отпадает необходимость в дорогостоящих комплектующих. Начнём с Core i5-12600K. Это один из самых перспективных процессоров, который кроме всего прочего ещё и обладает разгонным потенциалом. Стоит такое чудо инженерной мысли 43 тысячи рублей, что ровно в 2 раза дешевле, чем пару недель назад. Если у вас есть время и немного лишних денег, докупите систему жидкостного охлаждения. Это позитивно скажется на температурном режиме, позволив достичь внушительных тактовых частот.

Поскольку не все наши читатели помешаны на играх, то специально для них мы предлагаем присмотреться к Ryzen 7 5700G. Это скоростной 8-ядерник, который из коробки может запускать большую часть актуальных игр. С блокбастерами сложнее, но проекты 5-летней давности пойдут без проблем. Камень нетребовательный и может работать на скромной материнской плате. А вот память рекомендуем взять хотя бы DDR4-3200, ведь интегрированный графический чип будет работать намного быстрее, если ему дать скоростную ОЗУ.

Ryzen 7 5800X – это уже неумирающая классика. За полтора года на рынке этот процессор зарекомендовал себя с лучшей стороны и способен стать как частью мощной рабочей станции, так и игровой машины. Соревноваться с более новым Core i5-12600K ему сложновато, но отставание заметно только на дорогих видеокартах за 200 000 рублей. Особую популярность Ryzen 7 5800X обрёл после официального выхода версии BIOS, позволяющей использовать этот камень с материнскими платами 300-й и 400-й серий.

Для любителей экономить есть Core i5-12600. Он лишён возможности разгона, но для многих это является скорее положительной стороной, ведь в этом случае можно взять дешевле и материнскую плату и блок питания. Сам камень холодный, при этом может разгоняться до тактовой частоты в 4.9 ГГц. Мы настоятельно рекомендуем к нему присмотреться тем, кто собирает новую систему с нуля. В этом случае вы получите огромный запас производительности на долгие годы вперёд.

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Кроме процессоров, многие никак не могут определиться с твердотельными накопителями. Сегодня мы обойдёмся без долгих перечислений плюсов и минусов тех или иных моделей. Скажем так: Samsung 980 в форм-факторе М.2 идеально подходит для использования в качестве системного диска. А вот Kingston A400 отлично зарекомендовал себя в качестве дополнительного диска. Игры будут запускаться за секунды, а в многопользовательских проектах вы почувствуете все плюсы современного SSD.

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#процессоры #скидки #core i5-12600k
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