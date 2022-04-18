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Биткоин обвалился ниже $38 000 на фоне негативных ожиданий и глобального экономического кризиса
Изучаем курс криптовалюты на 18 апреля 2022 года
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На прошлой неделе очередной взрыв недовольства у прогрессивной части держателей криптовалюты в РФ вызвал законопроект, представленный Минфином. Если попытаться изучить отдельные пункты, то окажется, что там всё довольно демократично. Мало того, если сравнивать с тем, что планируют американские законодатели, то российский проект выглядит намного менее агрессивным. Несмотря на это эксперты уверены, что крупные держатели криптовалюты из РФ попытаются уйти в тень, либо под юрисдикцию западных бирж. Во-первых, они и так в тени. Во-вторых, они и так держат свои монеты на иностранных биржах. Предполагалось, что после введения нового криптовалютного закона, зажиточные жители страны захотят вернуть свои деньги в РФ, поскольку на Западе царят недружелюбные настроения, а все деньги и вовсе могут забрать. Пока прояснить обстановку по этому вопросу мы не можем, но для сравнения напомним, что налоговая США уже обратилась к гражданам с просьбой заплатить налоги. Напомним, абсолютно все цифровые транзакции на сумму свыше 10 000 долларов в год, включая NFT, должны фиксироваться, а налоги с них уплачиваться в срок.

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Ну а пока все вокруг пытаются понять, чего ждать от властей, и какие вообще будут требования к держателям криптовалют, Биткоин снова рухнул. Тревожные звоночки начали поступать поздно вечером в воскресенье. Учтите, что последние дни цифровое золото и так находилось не в лучшем положении и торговалось на отметке слегка выше 40 000 долларов. Последняя попытка удержаться случилась в час ночи, а уже в два курс Биткоина начал снижаться. На момент написания данного материала за 1 монетку давали меньше 39 000 долларов. Кому-то это может показаться незначительным, вот только эксперты констатируют, что Биткоин находится на пороге очередного обвала. Рисуются графики с точками сопротивления, но всё это может оказаться бесполезным, ведь сегодня нет никаких причин ожидать роста курса цифрового золота.

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Геополитический фон строго негативный, а повестка дня полна неопределённости. Эксперты сомневаются в способности Биткоина в ближайшие недели дорожать, предполагая, что нас ждёт очередное падение до рекордно низких отметок. Как обычно, мы не знаем, насколько сильно подешевеет цифровое золото. Предполагается, что ниже 20-25 тысяч долларов Биткоин не упадёт. Подобные утверждения связаны с попыткой привязать циклы удорожания к халвингу. Если аналитики окажутся правы, то в ближайшие месяцы нас ждёт настоящая криптозима, а следующие несколько лет в ожидании халвинга держателей ждёт настоящее моральное испытание. Очевидно, что выдержат его немногие, что позволит Китам скупить огромное количество криптовалюты за бесценок. Такие действия негативно сказываются на рынке в целом, поскольку консолидация активов в руках нескольких людей не внушает доверия к криптовалюте, которая задумывалась как децентрализованный финансовый актив.

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#криптовалюта #биткоин
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