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Криптозима наступила – эксперты РБК рассказали о причинах падения Биткоина и курсе ВТС на 2022г
Что нам ждать от Биткоина в 2022 году? Давайте разбираться
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О том, что криптовалюты нестабильны и не надёжны, знают абсолютно все держатели цифровых денег. Многие из них признают, что это самая настоящая пирамида, но продолжают верить в то, что им удастся обхитрить систему. На самом деле вся эта структура уже должна была рухнуть, похоронив под своим основанием надежды и чаянья сотен тысяч людей, вот только ничего подобного пока не происходит. Всё это очень напоминает аферу с долларом, когда правительство США постоянно наращивает эмиссию, сливая ничем не обеспеченные бумажки миллиардам людей по всей планете. По факту, пирамида стоит до тех пор, пока в неё верят вкладчики. Бывает и так, что первыми нервы не выдерживают у создателей, но с крупными криптовалютами все намного сложнее, поэтому на ровном месте Биткоин не упадёт.

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Эксперты полагают, что так называемая «криптозима» уже наступила. Этому есть целый ряд подтверждений. Прежде всего есть все основания полагать, что это явление каким-то образом связано с халвигном. Поясним: до 2016 года в качестве награды за каждый найденный блок выдавалось 25 монет. После этого майнеры стали получать 12.5 Биткоина, а в 2020 году в результате сокращения количества монет в блоки награда стала равна 6.25 ВТС. И вот здесь и заключается та цикличность, о которой говорят аналитики.

Так, в 2017 году Биткоин подорожал до 20 тысяч долларов за монету, что стало аномальным, ведь до этого он стоил намного меньше. Криптозима расставила всё по местам, а цифровое золото стабилизировалось на отметке 6-7 тысяч долларов, что ровно в 2 раза превышало цену до халвинга. В 2020 году никакого резкого роста стоимости Биткоина не произошло, а вот в 2021 он стремительно улетел вверх. Сегодня многим кажется, что текущая цена в 40 тысяч долларов не является нормой, а проблемы на фондовом рынке и геополитический и финансовый кризис подталкивают Биткоин к пропасти. В связи с этим можно ожидать, что в 2022 году цифровое золото рухнет ниже 30 тысяч и будет находиться в таком состоянии длительное время.

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Скорее всего, следующий большой взлёт нас ждёт уже после 2024 года, когда ожидается следующий халвинг. Несмотря на то, что эксперты не могут прийти к общему мнению относительно курса Биткоина на 2022 год, многие из них признают, что цифровая валюта будет неизбежно дорожать. Важно учитывать, что есть множество факторов, влияющих на курсовые перепади. К примеру, никто не ожидал резкого роста инфляции в США. Если правительству страны не удастся обуздать доллар, то это может иметь самые неожиданные последствия на только для экономики Америки, но и для криптовалют. Отдельные аналитики полагают, что США выйдут из кризиса к середине 2023 года, что станет драйвером роста фондовых рынков и криптовалют. Пока мы не видели ни одного реалистичного инструмента, способствовавшему выходу из кризиса. Наоборот, в Белом доме продолжают нагнетать обстановку, пытаясь играть сразу на нескольких политических аренах. Есть большие сомнения, что на этот раз дядюшка Сэм одновременно сможет договориться с китайцами, запугать индусов и загнать Россию в угол санкциями. А ведь есть ещё и Турция со своими амбициями, не говоря уже о проблемах европейцев и набирающей силу Бразилии.

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#криптовалюты #биткоин
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