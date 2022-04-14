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Электроника и ПК в РФ стремительно дешевеют, а ритейлеры готовятся к приходу китайских брендов

При этом высказываются опасения, что санкции могут нанести большой вред рознице, снизив количество товаров до критических отметок из-за ушедших с рынка западных компаний
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RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
3050 уже дешевле 50 тр в Ситилинке
RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
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Если вы в последнее время заходили в магазины с электроникой и бытовой техникой, то могли увидеть, что практически все группы товаров ощутимо подешевели. При этом важно учитывать, что сравнение идёт с ценами на аналогичные позиции от начала марта, когда рубль демонстрировал резкое падение. Именно тогда многие крупные поставщики и производители ушли из РФ, поясняя свои действия логистическими проблемами, хотя всем было ясно, что причина в санкционном давлении со стороны США. Поскольку курс рубля восстановился, а иностранные компании так и не вернулись, российской рознице приходится выживать в сложных условиях.

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По информации Ozon, всё это время российские поставщики не сидели на месте. Вместо утерянных контактов были заключены новые договора. Прорабатываются логистические цепочки, что способствует поставкам электроники на рынок в обход ранее существовавших каналов. Это приведёт к нескольким любопытным последствиям. Во-первых, ожидать возвращения к ценам на начало февраля не приходится. Причина в том, что уже привычные бренды поступают через китайских поставщиков, а значит сформировалась ещё одна прокладка между производителем и конечным покупателем. Во-вторых, на рынке появится множество новых брендов, что будет способствовать расширенному выбору, когда потенциальный покупатель сможет купить товар в различных ценовых категориях.

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Ну а пока Росстат констатирует, что только с начала апреля цены на определённые группы электроники и бытовой техники упали на 6% и выше. Заметны скидки на смартфоны, которые подешевели на 9.1%, а телевизоры становятся более народными день ото дня. При этом, большая часть продукции подешевела ещё в конце марта вместе со стабилизацией курса рубля. Эксперты отмечают, что несмотря на работу ритейлеров, ситуация действительно сложная. Так, чуть ли не каждый день несколько западных брендов сообщают о своём уходе из России, а значит со временем доступ к определённым группам товаров будет становиться только хуже.

Вместе с этим аналитики полагают, что дальнейшего снижения цен может и не быть. Причин много, ведь мы не знаем, сколько ещё будут действовать санкции, и вообще захочет ли Китай закрывать глаза на фактическую контрабанду продукции западных компаний в РФ. Ясно, что для самих производителей и тем более Китая – это выгодно, но, когда в дело вступает угроза санкций, правительству Поднебесной придётся выбирать. Это не значит, что всё будет развиваться по негативному сценарию, но он не исключён, ведь есть прецеденты, свидетельствующие о том, что в Китае слово «нейтралитет» понимают каким-то особенным образом. В качестве яркого примера можно привести позицию HUAWEI. Почитайте об этом по ссылке.

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Стоит учитывать, что пока цены снизили далеко не все ритейлеры. Например, в Wildberries скидки на ноутбуки доходят до 30%, но это отдельные модели. Мы с вами прекрасно понимаем, что это значит. Представьте себе, что на прилавке лежит 100 лэптопов, средняя скидка на которые составила 5%, но есть отдельные позиции, подешевевшие на 30%, тогда как большинство вообще продаётся по тем же грабительским ценам, что и в середине марта.

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