А говорили, что AppGallery создаётся в качестве надёжной замены американским магазинам приложений

Ещё в марте прошлого месяца Google и Apple удалили приложения опальных российских банков из своих цифровых магазинов. Пользоваться уже установленным софтом можно, поскольку сами банки не прекращали обслуживать своих клиентов, а вот новые клиенты не могли скачать подобные программы. Всё это время нам говорили о том, что надеяться на американские компании не приходится, но есть китайцы, которые не подведут. Какое-то время так и было, ведь после ухода с рынка Intel, AMD, NVIDIA и десятков других гигантов, в стане китайцев всё оставалось относительно стабильно.

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Несколько дней назад стало известно о подозрительно активности HUAWEI. Что конкретно происходит, пока неясно. Кто-то утверждает, что китайцы просто отправили часть сотрудников в оплачиваемый отпуск, а сами готовятся к реорганизации бизнеса в соответствие с новым пакетом санкций. Такое ощущение, что эти ребята не осознают своих же слов, ведь новый пакет санкций ЕС вообще запрещает дальнейшую работу телекоммуникационных компаний на территории России. О какой реорганизации может идти речь, когда под запретом любые операции? Пока HUAWEI продолжает осуществлять свою деятельность в полном объёме, хотя и снизила поставки нового оборудования. Предполагается, что новое железо всё же будет поступать, но случится это через небольшие подставные компании, чтобы снять все подозрения в нарушении санкций. В данном случае речь идёт о европейских санкциях, тогда как правительство США уже пошло навстречу IT-гигантам, разрешив им вернуться на рынок РФ.

И вот здесь и начинается самое интересное. Нам говорили, что альтернативные магазины приложений создаются для того, чтобы ни Google, ни Apple не смогли дотянуться до ключевых приложений, которые могут попасть под санкции. Что же, сегодня стало ясно, что это не так, ведь HUAWEI удалила из AppGallery все приложения банков РФ, попавших под санкции США. Перечислять их все нет смысла, но проблема даже не в этом, ведь теперь в магазине приложений нельзя расплатиться картой «Мир». Это значит, что надеяться на понимании друзей и Китая не приходится. Очевидно, что HUAWEI и дальше будет ограничивать поставки и вовсе может уйти с российского рынка. Есть мнение, что до этого не дойдёт, но предсказывать развитие событий мы не буем.

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Отметим, что на продвинутых пользователей всё это не окажет никакого влияния, ведь всегда можно скачать нужно вам приложение с сайтов банков или других проверенных площадок. А вот обычные пользователи пострадают, поскольку не знают о таких способах, а значит будут испытывать дискомфорт, понадеявшись на поддержку HUAWEI.