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Известный блогер купил геймерский ПК за 255 000р – невнятная сборка с большой переплатой от DG
На этот раз блогер переплатил за каждую отдельную комплектующую, что увеличило конечную цену, без прироста производительности
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<b>RTX 3060 дешевле 60</b> тр в Ситилинке
RTX 3050 дешевле 50 тр в Регарде
-250000р на RTX 3080 Ti в Ситилинке
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр

Представьте себе ситуацию: вы хотите собрать компьютер, но планируете брать не флагманский процессор, а качественный середняк с претензиями на высокие тактовые частоты и отличную производительность в играх. Вполне нормальное желание, вот только подобный процессор предполагает, что ваша сборка хотя бы немного напоминает экономную. Например, если процессор не будет разгоняться (либо изначально лишён таких качеств), то можно ограничиться материнской платой до 150 долларов, точно такая же ситуация и с блоком питания, ведь вам по определению не нужны провода с золотым сечением. Видеокарта, несомненно, важна, но это уже отдельный разговор. Как показывает реальность, даже те, кто привык считать себя профи, делают странные вещи, переплачивая за бесполезные бренды.

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Сегодня мы рассмотрим сборку, о которой нам рассказали на канале Даниила Герасимова (Daniil Gerasimov). Основой стал процессор Core i7-12700F. В данном случае мы не будем спорить с выбором, поскольку не знаем, чья это была идея и вообще перед нами достойный и быстрый камень. Вот только нам кажется, что материнская плата за 17 тысяч рублей – это слишком дорого для такого процессора. А как вам система жидкостного охлаждения за 6 тысяч рублей? Нам неясно, зачем для холодного Core i7-12700F может потребоваться такая СЖО, ведь разгонять его нельзя, а значит перед нами просто выброшенные на ветер деньги. А вообще придраться можно почти к любому пункту. К примеру, нам кажется излишней покупка твердотельного накопителя на 1 Тб в качестве системного диска. Можно смело обойтись SSD за 256 Гб, которого хватит с большим запасом для операционной системы и всех необходимых программ. Ну а на сэкономленные деньги можно вместе примитивного жёсткого диска купить твердотельный накопитель на 1 Тб, но уже SATA3.

Одним словом, на этот раз нам кажется, что блогеры явно подкачали, а единственное оправдание такой переплаты – это накрутка от магазина, которая идёт в карман самим авторам канала. Ярким примером может служить видеокарта GeForce RTX 3080 за 156 тысяч рублей, в то время как в продаже есть модели за 135 тысяч. Получается, что мы на ровном месте переплачиваем за бренд, хотя в текущих условиях это звучит откровенно смешно. Блогер рассказал о гарантии в 4 года, хотя почти все производители приостановили свою работу в РФ. Нас уверяют, что это топовый вариант. Неужели обёрнутый в красивую упаковку графический чип GeForce RTX 3080 будет быстрее Radeon RX 6900 XT?

А что вы думаете относительно наших размышлений? Если вам кажется, что блогер абсолютно прав, пишите об этом в комментариях. Мы же полагаем, что система должна быть сбалансированной. Это не значит, что в ней не может быть дорогой видеокарты или мощного блока питания с запасом. Но когда переплата идёт на все позиции, это уже перебор. В итоге на систему было потрачено 255 тысяч рублей. Если бы блогер не сорил деньгами по сторонам, то мог бы с лёгкостью поставить видеокарту GeForce RTX 3080 Ti. А так имеем отличное железо с большой переплатой, с чем мы владельца такого компьютера и поздравляем.

анонсы и реклама
RTX 3070 подходят к 100 тр в Ситилинке
3050 уже дешевле 50 тр - MSI Gaming и другие
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
350 000р скидка на комп Alienware
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#компьютер #сборка
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