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Пользователи из РФ нашли способ вернуть карту «Мир» в Apple Pay – рабочая лазейка на утро 12 апреля
На момент написания данного материала способ ещё работал
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Многие российские журналисты и даже обычные читатели тех или иных материалов утверждают, что санкции их никак не коснулись. Якобы, страдает исключительно Европа, а жители США уже вот-вот начнут грызть прошлогодние сухари. На самом деле это не так, ведь даже несмотря на внешнюю стабильность, приостановили или вовсе перестали работать множество российских компаний, которые сотрудничали с иностранными партнёрами, поставляя или покупая услуги и продукцию. Не менее сильный удар пришёлся по высокотехнологическому сектору, а попытки уничтожить банковскую систему пока не привели к ощутимым результатам, но нанесли удар по имиджу западных компаний.

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Как всегда, прежде всего пострадали обычные граждане, привыкшие расплачиваться при помощи смартфона. Вначале Apple и Google заблокировали карты опальных банков, а после и вовсе остановили любые транзакции. Некоторое время работала карта «Мир», но со временем убрали и её. После запретили скачивать приложения российских банков, а уже вскоре могут быть приняты и более жёсткие меры. Неясно, сможет ли руководство США заставить технологических гигантов отказаться от присутствия в России. Пока неизвестно, планируется ли в будущем урезание функционала смартфонов, а создавшаяся неопределённость подталкивает пользователей к альтернативным решениям. Сегодня стало ясно, что даже HUAWEI не может считаться надёжным партнёром, но на таких смартфонах вы хотя бы сможете установить нужное вам ПО в ручном режиме. А вообще есть небольшой лайфхак, позволяющий активировать оплату на смартфонах Apple при помощи карты «Мир», но решение временное. Если вы хотите произвести оплату в Apple Pay при помощи российской карты «Мир», то нужно сделать следующие шаги:

  • Скачиваем приложение «Локатор» из официального магазина
  • В ходе авторизации указываем Apple ID в нужном поле и делаем вид, что вы потеряли свой смартфон. Для этого активируем «Режим пропажи», но важно оставить колонку с номером телефона для связи пустой.
  • Ваш смартфон тут же заблокируется, что вполне ожидаемо. Снимаем блокировку при помощи ввода вашего пароля Apple ID. Рекомендуется заранее отключить двухфакторную аутентификацию, чтобы было проще войти в смартфон, но это уже детали.
  • После удачного входа ваш мобильный телефон совершенно внезапно сообщит о том, что карта снова привязана и доступна для оплаты.
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Опробовавшие метод пользователи пишут, что сделать несколько транзакций можно, а вот надеяться на долговременный эффект не приходится. Уже через пару часов приходит уведомление, сообщающее об остановке работы в сервисе пластикой карты «Мир». Повторяем, если вам нужно провести оплату, например, купить что-то через интернет, то способ рабочий, но для повседневного использования он не годится. Кроме того, уже вскоре лазейку прикроют, поскольку она явно является небольшим, но очень приятным багом.

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#санкции #apple pay
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