На момент написания данного материала способ ещё работал

Многие российские журналисты и даже обычные читатели тех или иных материалов утверждают, что санкции их никак не коснулись. Якобы, страдает исключительно Европа, а жители США уже вот-вот начнут грызть прошлогодние сухари. На самом деле это не так, ведь даже несмотря на внешнюю стабильность, приостановили или вовсе перестали работать множество российских компаний, которые сотрудничали с иностранными партнёрами, поставляя или покупая услуги и продукцию. Не менее сильный удар пришёлся по высокотехнологическому сектору, а попытки уничтожить банковскую систему пока не привели к ощутимым результатам, но нанесли удар по имиджу западных компаний.

реклама

Как всегда, прежде всего пострадали обычные граждане, привыкшие расплачиваться при помощи смартфона. Вначале Apple и Google заблокировали карты опальных банков, а после и вовсе остановили любые транзакции. Некоторое время работала карта «Мир», но со временем убрали и её. После запретили скачивать приложения российских банков, а уже вскоре могут быть приняты и более жёсткие меры. Неясно, сможет ли руководство США заставить технологических гигантов отказаться от присутствия в России. Пока неизвестно, планируется ли в будущем урезание функционала смартфонов, а создавшаяся неопределённость подталкивает пользователей к альтернативным решениям. Сегодня стало ясно, что даже HUAWEI не может считаться надёжным партнёром, но на таких смартфонах вы хотя бы сможете установить нужное вам ПО в ручном режиме. А вообще есть небольшой лайфхак, позволяющий активировать оплату на смартфонах Apple при помощи карты «Мир», но решение временное. Если вы хотите произвести оплату в Apple Pay при помощи российской карты «Мир», то нужно сделать следующие шаги:

Скачиваем приложение «Локатор» из официального магазина

В ходе авторизации указываем Apple ID в нужном поле и делаем вид, что вы потеряли свой смартфон. Для этого активируем «Режим пропажи», но важно оставить колонку с номером телефона для связи пустой.

Ваш смартфон тут же заблокируется, что вполне ожидаемо. Снимаем блокировку при помощи ввода вашего пароля Apple ID. Рекомендуется заранее отключить двухфакторную аутентификацию, чтобы было проще войти в смартфон, но это уже детали.

После удачного входа ваш мобильный телефон совершенно внезапно сообщит о том, что карта снова привязана и доступна для оплаты.

анонсы и реклама i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое -90000р на RTX 3060 Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS 350 000р скидка на комп Alienware RTX 3060 подешевела в ДВА раза -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Опробовавшие метод пользователи пишут, что сделать несколько транзакций можно, а вот надеяться на долговременный эффект не приходится. Уже через пару часов приходит уведомление, сообщающее об остановке работы в сервисе пластикой карты «Мир». Повторяем, если вам нужно провести оплату, например, купить что-то через интернет, то способ рабочий, но для повседневного использования он не годится. Кроме того, уже вскоре лазейку прикроют, поскольку она явно является небольшим, но очень приятным багом.