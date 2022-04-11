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NVIDIA открывает исследовательский центр в Армении и может уже не вернуться в Московский офис
Официальных данных о том, что российские специалисты переедут в Армению не поступало
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Отток IT-специалистов из России поражает воображение. По данным экспертов, за март текущего года страну покинуло до 70 тысяч человек, которые ранее работали в высокотехнологической сфере. Нужно учитывать, что многие из них трудились в западных компаниях, поэтому фактически считались российскими айтишниками с большой натяжкой. И всё же, эксперты уверены, что исход специалистов будет продолжаться, а до конца апреля ожидается потеря ещё 100 000 человек. Правительство пытается остановить процесс, но пока это удаётся с переменным успехом. Вполне возможно, что многие уезжают временно, поскольку ни одна крупная западная компания не станет покупать семьям русских переселенцев квартиры, да и отношение в ЕС к русскоязычным не самое лучшее.

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Поскольку исход спровоцировало бегство западных компаний из РФ, то именно с их приходом может наступить возвращение кадров и наращивание отечественной базы специалистов. Поскольку с недавнего времени работать американским гигантам в РФ официально разрешили, их возвращения ждут в ближайшее время, вот только ничего подобного может не случиться. Хотя не исключено, что американские компании перестанут осуществлять полномасштабную деятельность в РФ, о чём свидетельствуют действия NVIDIA. Напомним, компания Дженсена Хуанга ушла из РФ ещё в начале марта, сообщив о приостановке работы, хотя и здесь не всё так просто.

Сегодня стало известно об открытии офиса в Армении, а также начале строительства научно-исследовательского центра в этой стране. Главой подразделения станет Рев Лебаредян, ранее занимавший пост вице-президента Omniverse Simulation Technologies. Правительство Армении ещё в 2019 году предлагало NVIDIA открыть такой центр в стране, но до недавнего времени для Дженсена Хуанга эта тема была неактуальна. Сообщается, что новый центр в Армении готов принять несколько сотен профильных специалистов, хотя подробностей о переселении пока нет.

К слову, такой же центр в Москве всё ещё продолжает свою работу. Неясно, насколько интенсивно ведутся исследования, но недавно туда требовались 4 специалиста. Вообще NVIDIA старается не делать громких заявлений, именно поэтому мы пока не можем узнать, что на самом деле планируется предпринять. С одной стороны в США разрешили своим компаниям работать в РФ, с другой – есть пятый пакт санкций ЕС, который всё это запрещает. Вполне возможно, что некоторые в такой обстановке возьмут юридическую паузу, что позволит разобраться в том беспорядке, что устроили политики. Найти данные о санкциях вы можете здесь, а вот подробностей пока нет. Складывается такое ощущения, что политики так хотели ввести санкции, что забыли подумать о том, как теперь быть западным компаниям. Запреты противоречивы, а подробных пояснений нет. Всё это создаёт почву для избиения неугодных, когда вся мощь Евросоюза ударит по китайским или американским гигантам с целью выжать из них несколько миллиардов долларов в виде штрафов.

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Подтверждением такой точки зрения является резкий уход из РФ европейской Ericsson и китайской HUAWEI. Последняя ищет возможности перенаправить поставки дабы не нарваться на санкции ЕС, тогда как Ericsson прямо заявила, что не может выполнять свои задачи под давлением Евросоюза. Работники продолжат получать все причитающиеся им выплаты, а вот поставок пока оборудования не будет.

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#nvidia #санкции
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