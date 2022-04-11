Официальных комментариев по этому поводу китайская компания не давала

Несколько дней назад правительство США совершенно внезапно отменило часть санкций, которые должны были сдерживать российскую экономику. Речь идёт о высокотехнологическом секторе. Минфин дал ключевые разъяснения относительно правомерности и дальше работать в России для компаний, занимающихся продажей электроники, техники и программного обеспечения. Всё это значит, что никаких ограничений больше нет, а значит можно ожидать возвращения гигантов вроде Intel, AMD, NVIDIA, а также IBM, Oracle и многих других. Разрешены продажи телекоммуникационного оборудования, которое необходимо для развития сотовой связи, а в целом проблем с поставками больше не должно быть.

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Пока гиганты отмалчиваются. Возможно, они пытаются сделать вид, что ушли не потому, что им запретил дядюшка Сэм, поэтому могут ещё какое-то время гордо стоять в стороне. Рано или поздно финансовые интересы возьмут верх, поэтому уже вскоре вся эта команда начнёт тихо красться через границу, пытаясь привлечь к себе как можно меньше внимания. Ещё бы, ведь многие из этих ребят делали громкие заявления, а некоторые просто кинули тех, кто заплатил свои кровные за платные пакеты, лишившись права на техническую поддержку.

В тот момент, когда самое время возвращаться, некоторые бегут. К примеру, из РФ ушли основные поставщики оборудования для сотовых сетей (NOKIA), но ожидать такого от китайской HUAWEI было бы странным. В марте технологический гигант из Поднебесной уже сообщал о значительном сокращении поставок своей продукции в Россию. Тогда это пояснялось проблемами с логистикой, а также намекалось на падение курса рубля. Насколько дней назад HUAWEI выпустил совершенно странное заявление, сообщая о полном прекращении поставок в РФ и закрытии всех совместных бизнес-проектов. Представители компании отмечают, что таким образом планируют пережить геополитический шторм. Что же, если это действительно так, то с головой у руководства всё плохо, ведь как только США добьются нужного эффекта в РФ, снова примутся за китайские компании, лишая их лицензий, накладывая санкции и уничтожая бизнес по всему миру.

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Инсайдеры пишут, что вскоре HUAWEI распустит российский офис, а сотрудникам предложат переехать в другие страны. Часть работников отправят в оплачиваемый отпуск, а вот дальнейших планов пока представлено не было. Вполне возможно, что решение было принято ещё до того, как Минфин США отменил санкции, а может проблема в чём-то другом. Стоит учитывать, что на HUAWEI приходилось до 33% всего телекоммуникационного оборудования в РФ. Ясно, что всё это окажет негативный эффект на операторов мобильной связи, а также создаст проблемы для других отраслей. Российский офис не даёт официальных комментариев на этот счёт. Можно констатировать: либо окончательного решения ещё нет, либо всё хотят сделать максимально тихо.