Теперь производители смартфонов, компьютерных комплектующих и ПО могут поставлять свою продукцию в РФ

США привыкли вести себя на международной арене с позиции силы. Несогласных ломают, настойчивым устраивают цветные революции, а тех, кого поддерживает абсолютное большинство населения, засыпают демократическими бомбами с высоты птичьего полёта. Надеемся, что среди наших читателей нет тех, кто может поспорить с вышесказанным, ведь это факты, о которых никто не стесняется говорить. Разница лишь в восприятии. Кому-то кажется, что фосфорные бомбы в Ираке, которые сыпались на головы миллионов местных жителей среди ночи, это проявление истинной демократии. Другие полагают, что это геноцид, призывая остановиться.

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Как показала история с Северной Кореей, даже лишённые здравого смысла американские политики обладают инстинктом самосохранения. Увы, но только наличие ядерной боеголовки сегодня может дать призрачную надежду на то, что дядюшка Сэм не решит сместить местную власть. Поскольку решить российский вопрос с позиции силы не удастся, США давно и настойчиво требует ввести максимальные ограничения против экономики РФ. В ход пошли самые суровые санкции в истории, но пока даже журналисты Bloomberg с грустью констатируют, что в 2022 году обвалить российскую экономику не представляется возможным.

Но это не значит, что навредить обычным пользователям у США не выйдет. Один из первых ударов пришёлся на электронику, включая смартфоны и комплектующие, поставки которых остановлены. Мало того, сервисы понемногу останавливаются, а эксперты заговорили о превращении современных аппаратов в обычные кирпичи. Всё это ещё может реализоваться, но пока Минфин США совершенно внезапно разрешил экспорт телекоммуникационного оборудования в Россию. В частности, речь идёт о полном отмене санкций не только для готового железа, но и для программного обеспечения, включая американские технологии.

Понять причины такого решения пока сложно. Вполне возможно, что они лежат исключительно в экономическом плане, ведь американские производители пытаются не допустить полного ухода с российского рынка. Что бы там не говорили недоброжелатели, но именно РФ остаётся самым большим рынком сбыта для компьютерной техники и электроники в Европе. В документе сказано, что санкции продолжат действовать против лиц и компаний, указанных ранее в списках, а отмена касается исключительно обычных жителей РФ.

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Неясно, какие последствия будет иметь такое решение, но теперь IT-гиганты получили полную индульгенцию на работу в России. TSMC может продавать процессоры, AMD, NVIDIA и Intel могут вернуться, а Apple продолжать отгружать свои смартфоны любителям яблочек. Аналогичная ситуация и с американскими производителями софта. Список длинный и включает Microsoft, IBM, Oracle, Red Hat, Adobe и многих других, кто дезертировал из России в марте 2022 года. Неудивительно, если все эти ребята вернутся, прикрываясь заботой об обычных людях, которые не должны страдать от решений политиков.