Впервые за 2 месяца цена GeForce RTX 3050 опустилась ниже 50 000 рублей

С момента выхода видеокарты GeForce RTX 3050 не утихают споры о целесообразности покупки такой видеокарты. Сегодня судить о подобных вещах сложно, ведь из-за санкционного давления наблюдалось рекордное обрушение рубля, что не могло не сказаться на ценовой политике российских магазинов. Пока всё не наладится, мечтать о возвращении к рекомендованной стоимости не приходится, но это не значит, что нужно и дальше сидеть без видеокарты.

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В данном материале мы коротко рассмотрим только один графический чип: GeForce RTX 3050. Всего мы предлагаем остановиться на трёх моделях, каждая из которых может заинтересовать потенциальных покупателей. Все они лишь незначительно отличаются друг от друга по цене, что позволяет сделать выбор исходя из технических особенностей. Версия от Palit максимально приближена к эталонной и способна разгоняться до 1777 МГц. Никаких сюрпризов по подключению, а в качестве блока питания достаточно скромного по нашим временам на 550 Вт. Стабильные температуры и эффективная система охлаждения, а вот рассчитывать на разгон здесь не стоит, поскольку это всё же самая бюджетная модель.

MSI предлагает небольшой заводской буст. Скорее всего, вы вообще не заметите разницы в играх, но многие геймеры предпочитают переплачивать несколько тысяч рублей, за бренд, поэтому мы не можем не согласиться, что в данном случае вас могут ждать приятные сюрпризы по разгону, хотя выжать много не получится. Обе модели стоят дешевле 50 000 рублей. В последний раз такое было ещё в январе, при этом долгое время массовых поставок на российский рынок видеокарт GeForce RTX 3050 вообще не было.

GIGABYTE немного дороже 50 000 рублей, но здесь энтузиастов ждёт намного более эффективная система охлаждения и буст до 1822 МГц. Всё это не значит, что вы сможете прибавить ещё 200 МГц, ведь шансы всегда зависят от вашей удачи. Также стоит учитывать, что благодаря трём кулерам графический чип даже под небольшой нагрузкой остаётся холодным, что позволяет видеокарте большую часть времени работать практически бесшумно. Это ценное качество, которое оценят те, кто делит с вами одну комнату. Хотя даже ваши уши скажут вам спасибо, ведь постоянный шум не идёт на пользу здоровью.

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Напомним, GeForce RTX 3050 получила 128-битную шину и 8 Гб видеопамяти стандарта GDDR6. Скорость самой памяти не особенно впечатляет (14 Гбит/с), а технические характеристики таковы, что видеокарта оказалась примерно равна по производительности GeForce GTX 1660 Ti (немного быстрее). За счёт большего количества памяти можно получить некоторое преимущество в играх, хотя узкая шина может и подвести. Главным плюсом является поддержка технологии трассировки лучей, что позитивно скажется на игровом опыте. Поскольку видеокарт с трассировкой на руках у обычных пользователей всё ещё мало, технология немного буксует. Но есть все основания полагать, что в ближайшие годы ситуация изменится кардинально.