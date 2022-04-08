GeForce RTX 3090 окупается за 24 месяца

Российский рубль демонстрирует невероятные показатели экономического роста. Многие эксперты уверяют, что в данном случае это невыгодно для экономики, но пока никаких резких действий относительно всего этого не предпринимается. В любом случае улучшения налицо, а многие западные товары уже начали дешеветь. Мало того, сегодня появилась информация о том, что США и вовсе отменили часть санкций, касающихся поставок компьютерного железа в РФ. Пока никаких громких заявлений крупные корпорации не делали, поэтому стоит подождать с выводами. Но даже если американцы останутся в стороне, китайцы всегда готовы наладить поставки комплектующих.

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Мы уже могли убедиться, что видеокарты продолжают дешеветь, но не стоит забывать, что это ещё не конец, ведь вместе со стабилизацией национальной валюты, будут снижаться цены. А вот это уже опасно, поскольку в пылу обсуждения западных санкций многие забыли о майнерах. А между тем эти ребята никуда не делись. Да, некоторое время они потратили на перенастройку своих ферм, что позволило им при помощи VPN выйти из российской юрисдикции, позволив и дальше копать Биткоин и Эфир. И вот в связи с резким падением цен на видеокарты, нас интересует простой вопрос: насколько сегодня вообще выгодно покупать видеокарту для майнинга?

Предлагаем начать с GeForce RTX 3090. Самая бюджетная модель стоит 266 тысяч рублей. Если обратиться в онлайн-калькулятору, то можно убедиться, что 8 таких карт генерируют 37.72 доллара за 24 часа, что равняется 1131 доллару на всю ферму за месяц или 141 доллару на одну видеокарту. Если ориентироваться на текущий средневзвешенный курс доллара на вечер 8 апреля, то выходит, что это 10 900 рублей, а значит отбить вложения в GeForce RTX 3090 вам удастся за 24 месяца. Это очень много, поэтому мы предлагаем не питать иллюзий на этот счёт. Давайте взглянем, возможно другие видеокарты окажутся выгоднее.

Самая бюджетная GeForce RTX 3080 в эталонном варианте стоит 130 тысяч рублей, а ферма на 8 карт приносит своему владельцу 29.37 доллара в сутки. Несложно подсчитать, что это 881 доллар на ферму и 110 долларов или 8500 рублей в месяц на одну единственную видеокарту. Получается, что реально рассчитывать на возврат инвестиций можно не раньше, чем через 15 месяцев. А ведь уже скоро наступит Proof of stake (PoS). Спрашивается, как обивать вложения, если майнить вообще нельзя?

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Если вы решили, что копать Эфир на видеокартах AMD выгоднее, чем на NVIDIA, то мы спешим вас разочаровать. Так, Radeon RX 6900 XT хотя и стоит 162 тысячи рублей, но 8 таких карт приносят в сутки всего 19.73 доллара. Это мизерные 592 доллара в месяц на ферму и 73 доллара или 5700 рублей для одной Radeon RX 6900 XT. 28 месяцев это просто катастрофически много, а значит рассматривать видеокарты AMD для майнинга всё ещё нельзя. Что до выводов, то приходится констатировать, что ни снижение цен на видеокарты, ни рост курса Эфира не оказали позитивного влияния на доходность майнинга. Ну а с учётом скорого отказа от использования видеокарт для добычи Эфира, становится ясно, что инвестирование в ферму в РФ сегодня обречено на неудачу.