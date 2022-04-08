Цены всё ещё выше рекомендованных, но положение на рынке видеокарт стабилизируется

Многие наши читатели жалуются на то, что несмотря на стабилизацию курса рубля, цены на многие товары так и не вернулись на отметки середины февраля. Это так, но в данном случае есть несколько причин. Во-первых, немалая часть продукции тех или иных западных компаний теперь поступает по другим каналам и в обход санкций, а значит в любом случае будет дороже, чем раньше. Во-вторых, нельзя сбрасывать со счетов желание магазинов заработать, но есть ещё одна немаловажная деталь. Так, часть продукции покупалась в начале и середине марта, когда за 1 доллар давали 120 рублей. В таком случае нет ничего удивительного, что ритейлеры пытаются реализовать подобные товары как можно дороже, ведь им они и самим обошлись недёшево.

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Нам неведомо, где берут видеокарты российские магазины, но продукции там пока достаточно, а цены уже опустились ниже тех, что наблюдались на середину февраля. Если вы не верите, то стоит изучить наиболее интересные предложения на 8 апреля 2022 года. Традиционно начнём с GeForce RTX 3090. Флагман NVIDIA остаётся недоступен для большинства геймеров, поскольку стоит 266 тысяч рублей. Это почти 3000 долларов, что ровно в 2 раза дороже рекомендованной цены.

Именно поэтому мы предлагаем вам обратить внимание на GeForce RTX 3080 Ti. Здесь вам и флагманский графический чип, и топовая производительность, а главный минус заключается в меньшем количестве видеопамяти. Вместо этого вы получаете холодную скоростную карту, которая много лет будет справляться со всеми играми на максимальных настройках в любом разрешении, а вам останется только купить подходящий монитор. Ну и приятный бонус – огромная скидка в 200 000 рублей.

Если вам нравится продукция AMD, то берите Radeon RX 6900 XT. Сегодня такая видеокарта стоит 162 тысячи рублей. Это на 15 тысяч дешевле GeForce RTX 3080 Ti, ну а разница в производительности почти отсутствует. В трассировке лучей видеокарта NVIDIA вырывается вперёд, но это не такая большая проблема, ведь технология всё ещё не такая впечатляющая, как нам бы хотелось.

Супернизкая цена ждёт покупателей GeForce RTX 3080. Вообще видеокарта всё ещё стоит намного дороже, чем многие геймеры готовы за неё платить, но 130 000 – это просто подарок по сравнению с тем, как ещё недавно она продавалась за 300 000 и дороже. Ну а для тех, кто хочет ещё немного сэкономить, есть GeForce RTX 3070 Ti. По сравнению с предыдущей моделью выгода здесь не такая большая, но это личный вопрос каждого покупателя. Нам кажется, что выгоднее взять GeForce RTX 3080, а вы решайте самостоятельно.

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Ну и на сладкое есть Radeon RX 6700 XT. Причислять данную карту к флагманам мы не будем, но в данном случае нам кажется, что она может быть оптимальным выбором для тех, у кого есть 100 тысяч рублей. Это огромная сумма, но таковы реалии. Возможно, если через месяц поток видеокарт не иссякнет, то мы увидим Radeon RX 6700 XT за 75 тысяч рублей и дешевле, но пока других предложений нет.