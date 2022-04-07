Эксперты Bloomberg пришли к неутешительным для США выводам

Рубль продолжает укрепляться и сегодня пробил отметку в 75 рублей за 1 доллар. Многие эксперты уверяют, что происходящее не является нормой, ведь мы имеем дело с искусственным курсом, когда граждане не могут покупать иностранную валюту, а крупные экспортёры обязаны сдавать 80% долларовой выручки государству. Очевидно, что все эти ребята правы, вот только многие из них забывают, что российская экономика работает в условиях жесточайших санкций, а решение о тех или иных блокировках продиктовано необходимостью, а не личной инициативой. Одновременно с этим высказываются предположения, что по мере укрепления курса рубля, Центробанк может решиться на некоторые послабления. Якобы, именно тогда можно будет судить о правильности тех или иных действия регулятора.

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Поскольку мы ничего не знаем о планах Центробанка, то всё это пока исключительно теория аналитиков, полностью уверенных в том, что политика ФРС является примером для подражания, а выброшенные на рынок 10 триллионов виртуальных долларов не были ударом в спину для европейских партнёров. Но сегодня не об этом, ведь аналитики Bloomberg не только осознали, что США не смогут обвалить рубль, но и нашли причины, из-за которых сделать подобное невозможно.

Эксперты отмечают, что главная проблема, не позволяющая уничтожить российскую экономику, лежит в огромных доходах от нефти и газа. Так, только за 2022 года ожидаются поступления в бюджет в районе 321 миллиарда долларов. Это как минимум на 35% больше показателей 2021 года, а в итоге РФ не только сможет избежать экономических проблем, но и получит положительное торговое сальдо. Проще говоря: профицит по торговым операциям, когда чистых денег в страну поступит больше, чем уйдёт на закупку те или иных товаров иностранного производства.

Именно это окажет решающее влияние на курс российского рубля, не позволяя ему обвалиться, ведь для его поддержки есть достаточно большая валютная подушка. Стоит отметить, что у США с дефицитом бюджета всё плохо. Например, 2020 год страна завершила с дефицитом бюджета в районе 3.1 триллиона долларов, тогда как в 2021 году удалось снизить показатель до 2.8 триллиона. Поскольку долларовый станок всегда готов решить такие проблемы, то американская экономика продолжает процветать. Выпускаются бонды, печатаются триллионы долларов, а в это время госдолг перевалил за 30 триллионов.

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Что до российских экспертов, то они не думают, что рубль выйдет за 70 рублей. Это создаёт проблемы крупным экспортёрам, которые и составляют костяк тех, кто обеспечивает валютные поступления в страну. Ну а обычные жители давно мечтают увидеть доллар по 50 рублей и ниже. Судя по всему, в ближайшее время ничего подобного не случится, поскольку нужны многолетние перестроения экономики. Источник.