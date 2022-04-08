Никто не ожидает, что санкции и урезание функций закончится в самое ближайшее время

Смартфон для современного пользователя из средства связи давно превратился в сложное мультимедийное устройство, позволяющее обслуживать сотни различных аспектов жизни. При этом речь не только о мессенджерах и видеозвонках, которые позволяли работать миллионам людей во время пандемии коронавируса. Всё намного сложнее, ведь проникновение во все области жизни современного общества произошло много лет назад. Сегодня при помощи мобильного телефона можно оплатить покупки, просканировать QR-код, изучив состав продукта или воспользоваться ссылкой для перехода на сайт производителя. Можно контролировать свои финансы, а можно играть на бирже, покупая и продавая криптовалюту сидя на берегу моря. Возможностей для реализации тех или иных идей становится больше, а производители пытаются постоянно придумывать что-то новое. Казалось, что новый, более совершенный мир уже рядом, вот только мегакорпорации раздирают внутренние противоречия, а правительство США намерено громко заявить всему миру о том, что всё имеющее ценность на этой планете, относится к зоне личных интересов дядюшки Сэма, а нарушение границ является покушением на национальную безопасность.

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В связи с этим есть все основания предполагать, что современные смартфоны для западных компаний не только не будут получать новых функций, но и начнут стремительно их терять. Эксперты полагают, что до превращения в кирпич далеко, но процесс идёт, хотя шанс критического урезания функционала есть. Особенно уязвимы владельцы смартфонов Apple. Нужно понимать, что всё это не праздные слова, ведь процесс уже запущен. При этом, чем дольше яблочный гигант будет испытывать терпение жителей РФ, тем сложнее будет вернуть доверие обычных пользователей. Всё это негативным образом скажется на продажах, ну а в будущем Apple и вовсе может покинуть пределы России.

Уже сегодня ограничены ряд сервисов, а быстрая оплата остановлена. Пользователи не могут покупать приложения, а давление усиливается. Эксперты Forbes полагают, что до полного превращения в кирпич не дойдёт, но функций определённо станет меньше. К примеру, в РФ может перестать работать виртуальный помощник, а также голосовые сервисы. Удивительно, но несмотря на то, что подобные технологии появились всего пару лет назад, многие уже успели к ним привыкнуть. Это значит, что процесс отвыкания будет болезненным, а особенно пострадают те, у кого есть развитая экосистема с большим количеством оборудования Apple. Скорее всего, звонки не отключат, как и возможность фотографировать на камеру. А вот магазин приложений могут заблокировать окончательно, но это уже перспектива ближайших месяцев, а всё будет зависеть от градуса противостояния и желания США вводить более суровые санкции.

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Эксперты полагают, что наиболее безопасны в этом плане смартфоны китайских производителей. Android позволяет обходить любые блокировки благодаря кастомным прошивкам, а значит даже если производитель сильно захочет вам навредить, всегда можно что-то предпринять. В этом плане Apple намного более закрытая экосистема, поэтому рассчитывать на помощь специалистов не приходится. Также предполагается, что в ближайшие месяцы в РФ особой популярностью начнут пользоваться смартфоны производства Huawei. Они получили собственную операционную систему, что полностью исключает шансы блокировок и сводит к нулю любые попытки Google навредить российским пользователям. Ну и не стоит забывать о смартфонах на российской операционной системе. Станут ли они популярны зависит от производителей, ведь покупатели не будут брать устаревшее железо. А вот рассчитывать на снятие санкций, не приходится. Западные компании может и не против вернуться, но правительство США им этого не позволит.