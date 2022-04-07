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Стоит ли геймерам переходить на пиратские игры и почему я решил отказаться от Steam

Что вообще происходит с игровыми студиями? Если все ушли, а новых игр нет, то можно ли нам переходить на торренты? Может стоить подождать милости от западных разработчиков?
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Сегодня я уже поднимал тему пиратства, вскользь рассказав о том, как вообще всё это повлияло на меня. Давайте немного углубимся в вопрос. Нужно понимать, что люди привыкли делать выводы об окружающем мире исходя из правил и законов того небольшого мирка, в котором они существуют. Так, если перед нами алкоголики или наркоманы, то им не чужды аморальные поступки, которые для обычных граждан кажутся неприемлемыми. В то же время зажиточные граждане годами меняют дорогие машины и не могут понять, как вообще можно ходить в супермаркет пешком, есть дешёвый сыр и пользоваться китайскими смартфонами. Между этими слоями населения находится большая прослойка, которая старается выживать, делая тот или иной выбор ежедневно.

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Предположим, что вы общаетесь с теми, кто привык покупать музыку на сервисах Apple или Google, а игры и фильмы только на официальных площадках. Ясно, что для этого нужно зарабатывать выше среднего, но это уже детали. В вашем окружении принято пользоваться смартфонами Samsung, а некоторые и вовсе себе могут позволить новинки с гибкими дисплеями. В этом случае вы будете интуитивно тянуться за такими людьми, стараясь соответствовать большинству. В то же время есть социальные группы, в которых принято прятать баночку пиво под куртку, пронося её мимо кассы супермаркета, либо выпивать бутылку воды у стоек, а после спокойно класть её на место. Вырваться из своего окружения непросто, ведь на вас давит авторитет друзей, которых вы всю свою жизнь видели рядом. Многие вообще не способны что-то поменять, а некоторые даже осознавая всю странность положения, не решаются выйти за пределы зоны комфорта.

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Учтите, что в данном случае в этой самой зоне вообще может не быть никакого комфорта, но люди так привыкли жить, поэтому им там вполне комфортно как бы странно это не звучало. Если говорить обо мне, то я не могу назвать себя ревнителем лицензионной продукции. Точно также меня абсолютно не волнует, что кто-то из моих знакомых за всю жизнь не купил ни одной лицензии. Это их выбор, и вообще мне всё равно. И всё же, я уже много лет предпочитают покупать игры в Steam. Многие из тех, кто делают также, согласиться, что это удобно. Были времена, когда я без зазрения совести пиратствовал, но в какой-то момент стало очевидно, что гораздо удобнее купить Dragon Age: Inquisition со скидкой в 70% через полгода после выхода, чем ждать её появления на торрентах год. Точно также и с третьим Ведьмаком. Я два раза проходил его от начала до конца, а во второй раз ещё и использовал графические модификации. Получился совершенно другой опыт, но мне не пришлось ничего нигде искать, ведь игра была в лаунчере, откуда быстро скачалась без поисков на торрентах. Steam просто удобнее, чем пиратство, особенно если можешь себе позволить купить несколько игр в месяц. Ещё раз уточняю, что по большей части не покупаю новинки. Они дорогие, а часто ещё и пестрят багами. В 2020 я на радостях сделал предзаказ Cyberpunk 2077, а в результате пришлось возвращать это недоразумение обратно. Я так больше не делаю.

И вот теперь мы подошли к сути вопроса, ведь в 2022 году иностранные студии не только доказали, что им чуждо понятие демократии, но и откровенно наплевали на свои обязательства. Я уже как-то писал о том, что приставка PlayStation 5 получила громкий слоган «Play Has No Limits». Казалось, уж кто-кто, а игроделы не должны вмешиваться в политику, но вместо игры без границ, Sony собственноручно возвела занавес, уверяя весь мир в том, что это согласуется с некими общечеловеческими принципами. В данном случае можно было бы пофилософствовать на политические темы, можно упомянуть Виталика Бутерина, который 6 апреля перечислил двум украинским фондам 1500 монет в Эфире. Кстати, один из фондов вообще создан неизвестными людьми в марте 2022 года, а получить информацию о том, куда вообще ушли полученные за 10 дней 10 миллионов долларов в криптовалюте, не представляется возможным. Так вот, давайте сегодня без политики.

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Поскольку я человек принципиальный, то никогда не буду покупать хлеб и колбасу у тех, кто грубит и не ценит клиентов. Steam явно не ценит своих клиентов, поэтому я для себя решил больше ничего не покупать ни на одной иностранной площадке. Сознаюсь, что за музыку я и так никогда не платил, как и за фильмы. У меня есть подписка на платный онлайн кинотеатр, но покупать отдельные записи я не готов. Вообще я никого не призываю идти по моим стопам, ведь многие и дальше продолжат честно платить за игры используя VPN и другие обходные способы. Я же считают, что продавец должен уважать своих клиентов, либо клиент волен искать другие способы получения соответствующих товаров. Представьте себе ситуацию, McDonald’s в РФ продолжил бы работать, но перестал продавать товары гражданам РФ. Западные туристы как ни в чём не бывало жевали бы бургеры у вас перед носом, а вы грустно смотрели бы вглубь зала, мечтая о картошке с соусом (любой аналогичный пример от одежды до автомобиля). Это не значит, что нужно врываться и отнимать у продавцов бургеры силой, но открыть рядом свой магазин с низкими ценами и такой же картошкой, будет правильным.

Пока достойных альтернатив просто нет, а значит единственным местом для получения игр остаются торренты. Учтите, что это не я сказал, ведь именно западные студии запретили мне покупать игры через привычные для меня площадки. Отчего в таком случае я должен делать вид, что я венгр или француз, маскируя подключение при помощи VPN. С новыми играми будет невесело. Если санкции будут действовать долго, то русификации там не окажется, а я не люблю напрягаться во время игры, пытаясь осознать, о чём вообще говорят главные герои. Что же, вспомним молодость, когда игры были на японском, что вообще никак мне не мешало их проходить. Своё мнение по этому вопросу я высказал. А что думаете вы, планируете ли искать ключи, а после активировать их в Steam или других магазинах? 

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