Одной из первых о намерении поддержать геймеров сообщила "Бука"

Одними из первых к антироссийским санкциям присоединились игровые студии. Казалось бы, зачем лезть в политику, если ты занимаешься совершенно другим делом? Мало того, если обычно санкции направлены на отдельные банки и предприятия, то уход игровых студий в первую очередь отразился на обычных геймерах. Это значит, что руководство западных компаний осознанно пошло на такой шаг, пытаясь навредить не правительству, а тем, кто годами их поддерживал своими деньгами. При этом, если владельцы персональных компьютеров пока пострадали от всего это не очень сильно, то любители консолей находятся в весьма щекотливом положении.

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Microsoft, Sony и Nintendo закрыли свои игровые магазины, заблокировав покупки, а отдельные студии и вовсе закрыли для геймеров из РФ свои серверы. Способы обхода есть, но использовать их будет абсолютное меньшинство, тогда как многие просто отложат приставки в шкаф, раз и навсегда разочаровавшись в западной демократии. Что же, если вы спите и видите, как ваши деньги перекочуют в карман западных разработчиков, то шанс поиграть в некоторые игры есть. Он вполне официальный, хотя это не значит, что западные компании не отберут у вас уже купленные игры. Учтите, что мы вас предупредили.

Итак, помочь консольщикам и вообще всем тем, кто ненавидит честных корсаров, решила «Бука». Представители компании заявили, что не только не приостанавливают продажи игр, но и будут увеличивать предложение. Мы рекомендуем вам посмотреть на несколько скриншотов. Никаких претензий к «Буке» у нас нет, но цены там просто космические. Вполне возможно, что это объясняется тем, что магазину приходится закупать ключи обходными путями. В любом случае, если ваши приставки простаивают, то можно попытаться найти что-то по нескромной цене. Многих игр нет, но «Бука» обещает увеличить ассортимент. Кроме того, есть и другие магазины, которые имеют на раках ключи, поэтому положение назвать уж совсем безнадёжным не поворачивается язык.

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К слову, автор данного материала долгие годы покупал игры в Steam. Делалось это спустя несколько месяцев после выхода в рамках распродаж, что позволяло неплохо сэкономить, имея доступ ко всем проектам из одной программы. После всех этих блокировок желание спонсировать этих ребят отпало, аккаунт с играми будет продан, а сам автор перешёл на правильную сторону. Так, была скачана с торрентов Elden Ring и Ghostwire Tokyo. Первую благополучно удалена. Если бы она покупалась за деньги, то пришлось бы либо делать возврат, либо мучительно долго игру проходить, а так никаких сожалений. Новое, но очень приятное чувство. Ну а Ghostwire Tokyo понравилась. Главное не забыть в самом начале игры в настройках выставить русскую озвучку. Хотя постоянный дождь уже начал напрягать.