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TSMC увеличивает производство чипов в 2022г на 25%, дефицит видеокарт NVIDIA и AMD подходит к концу
Полупроводниковый кризис должен завершиться уже в ближайшие месяцы
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Полупроводниковый кризис затянулся. Ещё в конце 2020 года нам обещали, что дефицит чипов продлиться несколько месяцев, вот только в реальности мы весь 2021 год мы наблюдали за тем, как TSMC и Samsung безуспешно пытались увеличить количество мощностей. В какой-то момент всё стало так плохо, что поставки задерживались до полугода, а цены постоянно росли. В итоге эксперты всех мастей начали нас убеждать в том, что такого понятия, как рекомендованная цена больше не будет как минимум несколько лет. Первый лучик надежды забрезжил несколько месяцев назад, когда представители NVIDIA рассказали о планах выпустить следующее поколение во второй половине текущего года. Также утверждалось, что производство будет массовым, а всего за несколько лет в пользу TSMC перечислят почти 10 миллиардов долларов.

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Ещё более амбициозные планы у AMD. Красные утверждают, что стали клиентом №2 у тайваньской TSMC, что говорит о выходе на новый уровень сотрудничества. До объёмов Apple далеко, но дело движется. Сегодня инсайдеры сообщили, что TSMC официально увеличивает количество выпускаемой продукции на 25% по сравнению с 2021 годом. В данном случае имеется в виду не всё производство, а только самые высокоточные чипы, созданные на основе 5-нм техпроцесса. Так, если в 2021 году таких вафель изготавливалось 120 тысяч в месяц, то в 2022 году число достигнет отметки в 150 тысяч кремниевых пластин.

Очевидно, что в выигрыше будут NVIDIA и AMD. Первая готовит новую серию графических чипов Ada Lovelace, которая должна стать в 2 раза быстрее по сравнению с текущим поколением. Напомним, GeForce RTX 3000 производится по 8-нм техпроцессу Samsung, а значит переход на 5-нм нормы позволит увеличить количество транзисторов без необходимости роста площади кристалла.

Как мы писали выше, AMD больше зависит от поставок TSMC. В первую очередь отгрузки идут в сторону Sony и Microsoft, который производят игровые консоли текущего поколения. Немало внимания уделяется процессорам, из которых в 2021 году ключевым направлением стали именно серверные чипы. Ну и неплохо бы увеличить долю продаж на игровом рынке, где видеокарты AMD перестали котироваться из-за высоких цен и небольшого количества.

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Инсайдеры отмечают, что всё это сигнализирует о том, что полупроводниковый кризис подходит к концу. После ухода AMD на 5-нм мощности менее крупным клиентам станут доступны 7-нм нормы, что позволит увеличить производство многих других компьютерных комплектующих. Но самое главное, что упадут цены, а ведь именно этого мы с вами так долго ждали. Остаётся только дождаться, когда китайцы наладят поставки своей продукции в обход санкции, а всё остальное приложится.

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#amd #nvidia #видеокарты
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