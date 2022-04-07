В чём причина того, что Биткоин потерял 2000 долларов за сутки? Давайте разбираться

Ещё несколько дней назад эксперты рапортовали о том, что криптовалюты вошли в бычий тренд, а Биткоин вот-вот поднимется до рекордных значений. Предполагалось, что экономические проблемы европейцев окажут позитивное влияние на стоимость цифрового золота, ведь привычные деньги находят в русле инфляционных рисков. Именно поэтому Биткоин должен стать тихой гаванью для сотен миллионов людей. Вполне возможно, что эти эксперты правы, но пока ничего подобного не происходит, ведь за последние сутки курс первой криптовалюты снизился на 2000 долларов.

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Сегодня у нас другая точка зрения на происходящее, опубликованная на сайте РБК. Та вот, аналитики полагают, что Биткоин находится в крайне сложном положении, ведь с одной стороны на него давит рекордная инфляция в США, а с другой правительства по всему миру планируют ужесточить законодательные нормы. В первом случае всё понятно, ведь Биткоин прочно привязан к курсу доллара. Получается, что из-за удешевления американской валюты за год на 7.9%, упала реальная цена и на цифровое золото.

По сути в последние месяцы стабильность Биткоина поддерживают только крупные держатели, которые вывели с бирж больше 100 000 монет за март, чем создали дефицит, не позволяя криптовалюте рухнуть. Сколько времени Киты смогут удерживать Биткоин на высоких позициях, неясно, но только за март эти ребята потратили 4.6 миллиарда долларов. Многие крупные инвесторы прекрасно осознают происходящее, поэтому предпочитают не вливать в сомнительный бизнес миллионы долларов. Они с интересом жду, чем закончится противостояние рынка и Китов, а после присоединятся к одному из трендов.

Но куда больше инвесторов пугает законодательная база США и ЕС. Если ориентироваться на те заявления, что мы уже слышали, то в скором будущем в США будут контролировать каждую транзакцию, проведённую через биржи, а сами биржи обяжут отдать полную информацию по каждому клиенту дядюшке Сэму. Примерно такие же планы у европейских политиков, а недавний арест Гидры не добавляет энтузиазма. Если ещё год назад считалось, что криптовалюты являются идеальным механизмом для совершения сомнительных и даже преступных операций, то сегодня в эту сферу всё чаще заглядывают спецслужбы.

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Конфискованные 540 Биткоинов ничего не решают, но показали торговцам наркотиками, что их доллары могут отнять в любой момент, а значит цифровые деньги не могут больше выполнять свою роль в обналичивании нажитых преступных путём миллиардов. Очень многих пугает сам факт получения контроля со стороны США и ЕС над криптовалютами. И это не только преступники, ведь мы не знаем, кто вообще скрывается под миллиардными состояниями, принадлежащими неизвестным Китам. Очевидно, что эти ребята предпочитают оставаться в тени, а ведь именно туда пытается заглянуть дядюшка Сэм.