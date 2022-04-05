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Спецслужбы США и Германии остановили работу самого крупного русскоязычного сайта в даркнете
Сообщается, что Гидра лишилась всех своих голов
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Если вы спросите у обычного американца о заслугах его нации, то он вам перечислит такое, что ещё даже не изобрели. По большей части жители США уверены, что абсолютно все блага цивилизации – это прямая заслуга их нации. Поскольку историю они знают весьма посредственно, то многих вообще ничего не смущает. Именно поэтому нет ничего удивительного в том, что среднестатистический американец выражает справедливое благоговение в адрес китайцев, которые, согласно методичке, ничего не умеют делать, из года в год воруя чужие идеи. Согласно этой же методичке, широко растиражированной в США, абсолютно все страны имеют права только на некоторые блага цивилизации, тогда как только у жителей Америки должен быть доступ ко всем ресурсам, а также технологическим новшествам. Особенно рьяно отстаивает свои интересы правительство США, в котором сидят коррумпированные чиновники, занимающиеся лоббизмом интересов тех или иных бизнес-кланов.

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Спросите себя, чей вообще интернет? Француза или немца этот вопрос может поставить в тупик, хотя многие согласятся с тем, что он общий, а вот в США верят, что мировая паутина – это национальное достояние страны. Вообще примеров можно привести огромное количество, но сегодня у нас на редкость правильные действия США, которые вместе с Германией срубили голову самой настоящей гидре. Даже удивительно, что пока никто не обвинил Петрова и Боширова в подрывной деятельности на территории Европы.

В ходе тщательно проработанной спецоперации были полностью уничтожены серверы самого крупного в деркнете русскоязычного магазина по продаже наркотиков и другой нелегальной продукции. Hydra располагалась на территории Германии, а владельцы верили в то, что им ничего не угрожает, ведь протоколы шифрования надёжно защищены. Немецкие правоохранители не раскрывают деталей, поэтому узнать подробности спецоперации мы не сможем, а вот оценить масштабы деятельности Гидры вполне реально. Известно, что только за 2020 год через маркетплейс было продано товаров на 1.23 миллиарда евро, при этом в 2021 году сумма возросла. Во время задержания удалось конфисковать 543 монеты в Биткоинах на сумму 25 миллионов долларов.

Официально сообщается, что Гидра прекратила своё существование, а вот руководство ресурса уверяет, что не всё так плохо, ведь под удар попала только часть всех серверов, а значит работу восстановят в ближайшее время. Как бы там ни было, но сегодня эксперты полагают, что в руки следствия попали данные о десятках тысячах лиц, участвовавших в продажах и покупках наркотиков. Очевидно, что пока дотянуться до российских граждан немецкие правоохранители не смогут, хотя, вполне возможно, что полиция РФ согласится выдать часть указанных в подобных списках лиц.

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Напомним, что это не первая потеря для даркнета за 2022 года. Так, в начале ушёл с экранов маркетплейс Monopoly Market, занимавшийся торговлей наркотиками. Следом по непонятным причинам был закрыт сервис UniCC. Согласно официальным данным, только один этот сайт генерировал 30% всех поддельных кредитных карт на планете. Эксперты полагают, что правоохранители нашли способ отслеживать подобные сайты. Вполне возможно, что делают они это через ТОР, но это уже домыслы.

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#hydra
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