Nintendo Switch с большим перевесом удерживает недельный чарт продаж по всему миру

Ситуация с игровыми консолями в РФ сложилась печальная. Если вы многие годы считали, что труд разработчиков должен оплачиваться, а пиратство – это плохо, то именно по вам пришёлся наиболее сильный удар американских санкций. Фактически, покупать новые игры стало невозможно, а многие студии заблокировали жителям России доступ к многопользовательским режимам. Пока доступна активация новых дисковых ключей, но вскоре и эту лавочку могут прикрыть. Особенно тревожно выглядят новости о полном прекращении работы над русскими локализациями готовящихся к выходу игр. Это значит, что даже в случае их покупки при помощи способов обхода блокировки и VPN, вы не сможете установить привычную для вас озвучку.

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Напомним, всё это касается консолей производства Microsoft, Sony и Nintendo. Вся троица ещё в начале марта покинула российский рынок, именно поэтому в настоящее время купить в российских магазинах приставку стало намного сложнее. Стоит признать, что в последние месяцы 2021 года поставок почти не было, а Microsoft и Sony словно забыли о существовании российских геймеров. Что до Nintendo, то она никогда не была популярна из-за специфики проектов и отсутствия локализации во многих играх.

Поскольку мы до сих пор сталкиваемся с дефицитом полупроводниковой продукции, то особенно любопытно на этом фоне выглядит информация о продажах консолей текущего поколения всех трёх указанных выше компаний. На первом месте Nintendo Switch, что ожидаемо, ведь приставка поступила на прилавки ещё в 2017 году. На конец марта было отгружено 106.21 миллиона консолей, при этом продажи не снижаются и достигли 353 тысяч единиц в последнюю неделю марта. А вот более новые консоли Microsoft и Sony медленно набирают силу. Обе версии PlayStation 5 (обычная и цифровая) проданы в количестве 18.66 миллиона штук, что позволяет Sony претендовать на второе место по общему топу. А вот по показателям недельных продаж Microsoft смогла выйти на второе место. Сравните: PlayStation 5 – 210 тысяч за 7 дней, ну а Xbox Series S/X – 220 000 единиц. Также утончается, что две консоли Microsoft текущего поколения проданы в количестве 13.66 миллионов

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Эксперты предполагают, что Nintendo находится в более выгодном положении, поскольку гибридный процессор NVIDIA Tegra производится по 20-нм техпроцессу, а значит не пострадал от дефицита полупроводников. Что до Microsoft и Sony, то обе могут рассчитывать на высокие продажи во второй половине 2022 года. Причина в увеличении производственных мощностей TSMC на 25%. Это должно позитивно повлиять на возможности AMD выпускать достаточное для потребностей рынка количество чипов.