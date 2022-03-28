Европа вынуждена будет платить за газ рублями

Представьте себе ситуацию: вы ежедневно отгружаете в магазин 100 булочек по строго оговорённым ценам. Часть денег поступает по предоплате, тогда как другая часть – по факту, например, в конце месяца. Вот только месяц подходит к концу, а денег вам отдавать никто не спешит. Руководство магазина утверждает, что вы себя плохо вели, поэтому пока ваши деньги там решили оставить себе, но булочки вы можете поставлять и дальше. Любые попытки отказаться от контрактов будут наказываться, поэтому продолжайте исправно и дальше работать, ну а деньги вам заплатят потом, может быть.

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Именно такая ситуация сложилась с поставками российского газа и других энергоносителей в Европу. Ясно, что терпеть такое никто не будет, поэтому несколько дней назад В. Путин поручил выработать схему перевода европейских покупателей газа на рубли. Все соответствующие решения должны быть подготовлены к 31 марта, ну а пока европейские лидеры заявляют, что не собираются идти на поводу российского правительства. Якобы, есть контракты, которые нельзя нарушать. Интересно, в контракте прописано, что оплату можно замораживать?

Сегодня любопытный комментарий на этот счёт оставил пресс-секретарь президента РФ. Дмитрий Песков заявил, что экспорт энергоносителей в ЕС продолжится только при условии, что за газ будут платить в рублях, в любом другом случае поставки остановятся. Он добавил, что бесплатно отправлять газ больше никто не намерен, поскольку в настоящее время ситуация больше напоминает благотворительность. Дмитрий Песков не уточнил детали нового механизма поставок, но заверил журналистов в том, что все вопросы должны быть решены до 31 марта, а новые ответы на действия европейских потребителей формироваться по мере их появления.

Напомним, платить за рубли за газ будут страны, названные недружественными. Произошло это в результате введения санкций против РФ. В данном случае очевидно, что на самом деле ЕС продолжит покупать газ за евро, но теперь валюта вначале будет поступать в РФ, где конвертироваться в рубли. Фактически, это вообще ничего не меняет в контрактах, если не учитывать одну мелочь, о которой сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фрау Урсула уверяет, что таким образом Россия хочет создать механизм ухода от санкций. Получается, что в Европе надеялись, что РФ и дальше будет поставлять газ, а деньги за него так и будут замораживаться до лучших времён.

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К слову, европейские лидеры так смелы в высказываниях только в отношение России. В то же время, когда руководство США предложило им закупать газ с большой наценкой, то в Европе никто даже не стал пытаться выбить скидку, или попросить льготных условий.