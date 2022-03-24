Как будет на самом деле нам только предстоит узнать

23 марта В. Путин заявил о необходимости отказа от продажи основных товаров в недружественные страны за евро и доллары. По словам президента РФ, западные страны фактически объявили дефолт по своим долговым обязательством, а валюта США и ЕС перестала быть надёжной. Именно поэтому всем тем, кто и дальше захочет покупать газ у России, предложат платить за него в рублях. Поскольку это случилось ещё вчера, то время подумать и европейских лидеров было. Сегодня можно оценить результаты ночных и дневных переговоров, которые пока завершились ничем.

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Одним из первых выступил министр энергетики Болгарии. По его словам, сегодня страна имеет возможность расплачиваться в рублях, однако пока сомневается, как это будет увязано с действующим контрактом. В любом случае правительство изучит новую схему, а риска остаться без газа для Болгарии нет. А вот в Германии тут же назвали подобную инициативу неслыханной, поскольку она нарушает все мыслимые и немыслимые контракты. Примерно в том же духе ответили в Италии, где лаконично заметили, что не станут отходить от уже заключённых контрактов. Обеспокоены и японцы, которые в этом плане защищены лучше Европы, поскольку импортируют из РФ всего 8.8% необходимого объёма газа.

После совещания министров на громкие заявления решился премьер Словении. Он заверил журналистов в том, что никакого перевода на рублёвые оплаты не будет. Янез Янша призвал не отклоняться от действующих контрактов, поскольку в этом случае можно не только поменять валюту, но и цену (было бы неплохо, в таком случае цену можно поднять в раз 5). В ходе саммита премьер Словении с улыбкой добавил, что в Европе вообще никто не знает, как выглядят рубли, поэтому надеяться Москве в этом вопросе не на что. Окончательную точку поставил канцлер Германии. Олаф Шольц подтвердил, что в контракте указана определённая валюта, а значит попытка изменить её является прямым нарушением ранее заключённых договоров. Мы не будем перечислять всех тех, кто по этому поводу высказался, но все эти люди твёрдо уверены, что перевода оплаты за газ на рубли не будет.

И вот здесь нужно понимать, что представители Европы откровенно лукавят. Да, мы не знаем, что там прописано в контрактах, но они сами заблокировали средства, которые находятся на счетах российских компаний в ЕС. Получается, что газ и нефть (и многое другое) эти ребята получили, а оплату оставили себе. Пока сам механизм перевода оплаты в рубли неясен, но есть мнение, что будет создана возможность покупать рубли прямо на московской бирже. После того как европейцы переведут туда свои деньги, им выдадут рубли, которыми они же и расплатятся за газ. По факту, они продолжат брать газ за евро, но сам платёж станет прозрачнее и не будет выходить за пределы России, что сведёт риск конфискации активов до нуля. Кроме того, таким шагом будет поддержан курс рубля, что мы видели уже вчера.

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А что вы думаете по этому поводу? Сможет ли Россия дожать запад, или согласится на компромисс?