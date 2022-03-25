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США предложили Европе купить у них газ с большой наценкой, вместо более дешёвого из РФ
Это только кажется абсурдным, но на кону большая политика
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Сегодня мы не будем учить вас основам экономики и пройдёмся по самым очевидным вещам. Давайте подумаем, почему жители Европы и США намного богаче жителей России и тем более Украины. Можно сколько угодно философствовать на тему коррупции, но в реальности есть одна простая причина: высокая оценочная стоимость национальной валюты. Кто решил, что 1 доллар стоит 80 рублей? Только не говорите, что это выгодно правительству страны, поскольку это не совсем так. Как вчера справедливо заявил премьер Словении, в Европе никто никогда не видел рубли. Это значит, что ЕС и США создали условия, благодаря которым их национальные валюты имеют особую ценность. Мало того, там делают всё возможное, что бы национальные валюты других стран испытывали постоянное давление, а лучше и вовсе то и дело переживали кризисы и обвалы. Давайте посчитаем, сколько раз за последние 15 лет США устраивало России шоковую терапию: 2008 год, 2014 год, 2022 год, но это только вершина айсберга, ведь даже в моменты затишья делалось всё возможное, для ослабления страны посредством жёстких санкций, препятствующих доступу к производству и разработке высоких технологий.

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Десятки стран по всему миру устали от гегемонии доллара, но решится на открытое противостояние с США – это крайне смелый шаг, который грозит массой проблем, а для многих сродни прекращению существования. Вполне возможно, что если бы Америка так активно не продвигалась на Восток и не накачивала Украину оружием, поддерживая националистов, то Россия ещё не один десяток лет пыталась бы урегулировать проблему мирным путём, но в этот раз на кон поставлено намного больше, и в США прекрасно об этом знают. Неслучайно самые влиятельные политики Британии и Америки летают из страны в страну, пытаясь сломить занявших нейтралитет Индию, Китай, ОАЭ и многие другие государства. Пока все вежливо указывают англосаксам на дверь, а буквально сегодня Индия настоятельно попросила не вмешиваться в государственную политику. Кому-то просто интересно, чем всё завершится, другие – пытаются извлечь выгоду из создавшегося положения и пока не присоединяются ни к одной из сторон (как это делают в ОАЭ). Но есть одна проблема, которую ЕС предстоит решать уже в самое ближайшее время.

Вчера мы писали о громких заявлениях политиков из ЕС, уверявших друг друга в том, что они ни в коем случае не будут покупать российский газ за рубли. Ситуация там действительно сложная, но выбора просто нет. Мы  предлагаем вам подумать над тем, как это всё выглядит со стороны: например, Французы купили газа на 100 миллионов евро, товар получен, а вот оплата не поступает, поскольку там решили заморозить счета Центробанка и ввести санкции. Получается патовая ситуация, когда европейцы хотят покупать газ, но не желают обсуждать замороженные активы, которые должны были поступить на счета РФ в евро. Кто в здравом уме согласится поставлять такому покупателю газ? А Россия поставляет.

Получается, что вариантов просто не было. Европа делает хорошую мину при плохой игре, а где-то за океаном посмеивается один дядюшка Сэм. Как оказалось, он не только посмеивается, но и решил нагреть руки на проблемах европейцев (а кто-то сомневался?). Так, с целью снижения зависимости от российского газа США пообещали отправить в ЕС 15 миллиардов кубометров газа в 2022 году. При этом не уточняется, где американцы возьмут газ, но есть важное условие: Европа обязана выкупить газ с большой наценкой. Если ЕС откажется, то газ отдадут азиатам. Европейские политики рукоплещут стоя, вот только чем они вообще планируют платить? Мало того, 15 миллиардов кубометров ничего не решают. Известно, что общий экспорт газа в ЕС из России по всем каналам достигает 175 миллиардов кубометров. Что же, 15 из них европейцы купят с наценкой у американцев, а остальные за рубли у России.

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И тут мы возвращаемся к началу нашего материала. Мы не стаем вам говорить, что это начало экономического роста, поскольку развиваться под санкциями крайне сложно. Но любое ослабление европейской валюты приведёт к снижению уровня жизни простых европейцев. Очевидно, что эти ребята отнесутся к этому негативно. Уже несколько недель там проходят митинги и даже открытые бунты. Будет интересно посмотреть на то, как правительство Германии объяснит немецким налогоплательщикам необходимость покупки у США газа с наценкой за доллары. Кстати, в Европе осенью 2022 и зимой 2023 назревает ещё и продуктовый кризис, но об этом вы могли прочесть в одном из наших материалов.

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#санкции #газ
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