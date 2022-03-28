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Быки взяли контроль над Биткоином, а подорожание Эфира грозит ростом цен на видеокарты
За прошедшие сутки объём торгов по Биткоину вырос почти в 2 раза
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В последние недели криптовалюты неуверенно двигались вверх. Достигались локальные максимумы, а после мы видели, как Биткоин снова откатывался ниже 38 тысяч долларов за монету. В качестве главной проблемы, стоящей на пути цифрового золота, часто называли геополитическую неопределённость. С одной стороны – Западные страны требовали от крупных бирж блокировать десятки миллионов кошельков российских пользователей. С другой стороны – правительство США делало всё возможное для взятия всех публичных транзакций под контроль. Не вселяли оптимизма настойчивые требования Англии контролировать стейблкоины. Всё это происходит в одном ключе и рано или поздно может изменить отношение к криптовалютам.

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И вот здесь мы сталкиваемся с конфликтом интересов крупного бизнеса и политиков. Дело в том, что многие держатели многомиллиардных состояний в Биткоинах и Эфире – это представители американской элиты, которых интересует рос, а не стагнация. Поскольку политические сложности всё портят, этим ребятам в последнее время приходилось тратить огромные деньги на скупку самых популярных криптовалют с бирж. Похоже, у них появилось время для передышки. Пока на политическом фоне царит некоторое затишье, инвестиции в криптовалюты дали свои плоды.

Как видите, сегодня утром Биткоин перешёл в наступление и приближается к отметке в 47 000 долларов. Учтите, что это самый настоящий месячный максимум, а некоторые эксперты полагают, что всё самое интересное ещё впереди. Они уверяют, что спустя длительное время у быков появился шанс, которым они обязательно воспользуются для достижения своих целей. Обратите внимание на график выше. На рынке криптовалют наблюдается не только оттепель, но и ажиотажный спрос, ведь суточные торги выросли ровно в 2 раза, а значит инвесторы снова начали вливать свои деньги в Биткоины.

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Неплохо идут дела и у майнеров, копающих Эфир, а также у крупных  держателей этой криптовалюты. На российский рынок видеокарт это несомненно окажет определённо воздействие, но никто не знает, до какой отметки на этот раз сможет подняться криптовалюта. Ещё раз поясним, что аналитики пока не делают громких заявлений. На геополитическом небосклоне пауза, а не полная остановка конфликта. Это значит, что любые громкие заявления и выпады американских политиков в сторону очередного диктата над криптовалютами, могут остановить рост и вернуть ситуацию к январским минимумам. Ну а пока трейдеры ликуют, майнеры могут продать накопленные монетки с некоторой выгодой, а у инвесторов появился шанс выйти из бизнеса с минимальными потерями. А вот воспользуется крупный бизнес этим шансом, или предпочтёт подождать, мы узнаем к концу наступившей недели.

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#криптовалюты #биткоин
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