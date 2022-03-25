Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Англия возьмёт под контроль стейблкоины и начнёт отслеживать криптовалютные транзакции
Несколько дней назад о разработке аналогичного закона сообщили в США
анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
Core i7 11700 вдвое подешевел
RTX 3050 MSI подешевела на треть
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
-160 000р на RTX 3080 ASUS

Несколько дней назад появилась информация о планах США взять под полный контроль все или большую часть транзакций в криптовалютном секторе. Почитать об этом вы можете в нашем материале, но для ленивых мы поясним: крупные западные биржи опасаются, что американское правительство узаконит своё право на большую дубинку, позволяющую карать несогласных по всему миру. При этом делается это под благовидным демократическим предлогом борьбы с использованием цифровых активов для незаконного вывода средств российскими элитами. Представители отрасли констатируют, что правительство США единолично будет решать судьбы криптовалютных бирж, разработчиков программного обеспечения и любых других структур. Никто не решается обвинять американцев в том, что они будут использовать это в своих интересах, но всё к этому идёт.

реклама

Вообще кажется, что в последние десятилетия у Англии сформировался комплекс неполноценности, поскольку в какой-то момент они из старшего брата превратились в младшего. Вполне возможно, что именно с этим связано желание догнать и перегнать США по появлению наиболее радикальных законов. Мы не будем вспоминать о том, с какой скоростью там идёт заморозка активов русских бизнесменов, ведь сегодня тема не менее любопытная. Так, представители Банка Англии уверяют, что необходимо срочно разработать нормативную базу для существования криптовалют. Она будет аналогично тем законам, в рамках которых функционируют ценные бумаги, хотя здесь всё кажется намного сложнее.

Это значит, что финансисты планируют включить криптовалюты в традиционную систему экономических отношений, доверив банкам контроль за потоками цифровых активов. Как и в США, проводится это под эгидой борьбы с отмыванием криптовалют российскими резидентами, но в реальности речь идёт о банальном контроле, к которому семимильными шагами движется западное общество (впрочем, как и восточное). Поскольку законы ещё не прописаны, функцию контроля доверят банковскому сектору.

анонсы и реклама
Core i9 11900K вдвое подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
В полтора раза подешевела RTX 3060
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Эксперты опасаются, что первыми пострадают стейблкоины, поскольку отслеживать транзакции с ними намного проще. Банк Англии планирует подключить к этому делу массу надзорных органов, ну а всё происходящее больше похоже на информационный шум. Мы из года в год слышим подобные фразы, когда нам говорят о необходимости контролировать несогласных с англосаксами в Иране, Сирии, Китае и десятках других странах. Словом, если у вас уже есть стейблкоины, то стоит подумать об их выводе из-под юрисдикции подконтрольных западным странам бирж.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ethereum Classic подорожал на 55% и может стать заменой Эфиру после перехода на Proof-of-Stake (PoS)
Binance вновь ограничила россиянам покупку и продажу криптовалюты
Власти США планируют взять под контроль все криптовлаютные транзакции с целью борьбы с РФ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Киты выводят Биткоины с бирж, а эксперты ожидают сильного падения из-за действий ФРС США
21
Microsoft в одностороннем порядке разорвала контракты с VK, значительно урезав функционал Mail.ru
120
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
113
Samsung останавливает производство телевизоров в РФ – в России и ЕС ожидается дефицит поставок
28
Учёные: Ежедневное употребление клюквы значительно улучшает метаболизм миокарда
4
YouTube исполнил предписание Роскомнадзора и снял блокировку с нескольких российских каналов
97
Хакеры взломали «Яндекс Еду» и нанесли адреса всех заказчиков на карту
13
Партнёры AMD готовят свои версии видеокарты Radeon RX 6400
12
Геймер купил GeForce GTX 1070, которая сгорела через день – история ремонта видеокарты от DG
14
Производитель Ferrari купил 5.1% акций российского «Билайна» в 3 раза дешевле реальной стоимости
14
AMD отказала видеокарте GeForce GTX 1060 в поддержке новой технологии FSR 2.0
5
Глава Intel сравнил предприятия по производству чипов с месторождениями нефти
7
Обнаружена прямая связь между популярностью Виталика Бутерина и ростом цен на Эфир
7
71% геймеров остаются на видеокартах Nvidia GTX
24
Для россиян организованы туры в Узбекистан за картами MasterCard и Visa
18
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
241
Геймер купил средний по производительности игровой ПК за 200 000 рублей – что не так в сборке от DG
14
Макрон раздает французам продуктовые карточки, испанские дальнобойщики останавливают 4 молочных завода Danone
14
AMD назвала поддерживаемые FSR 2.0 видеокарты и оценила затраты времени на интеграцию в игры
5
Apex Legends: масштабная утечка раскрыла планы поддержки игры на годы вперёд
3

Популярные статьи

Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
33
Что такое VPN или как обходить блокировки
110
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
14
Влияние версии микрокода QQLS на производительность
4
Противотанковая артиллерия Вермахта. Падение Франции
4
Мои мысли на тему: как правильно тратить деньги
10
Краткий обзор игры Call of Cthulhu
2
Обзор Bluetooth-колонки Harper Decuman PSP-065
6
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i7-11700КF
+

Сейчас обсуждают

ivankrolikov
11:50
Новый стандарт объективности - "могу обосрать". Круче нас только яйца, сваренные в крутую.
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Alex23
11:48
--начала [роскомнадзор] в Украине и бомбит города именно с этим населением Ну это разоружение ВСУ, то есть демилитаризация. Если нац.батальоны, тер.оборона и ВСУ, берут оружие и стреляют из окон домо...
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Kira625
11:47
Подключить моник к эзернету, чтобы потом подключить нотик к монику по УСБ и получить на нотике эзернет. Бинго! Какие еще гениальные идеи есть?
EIZO представила безрамочный 23,8-дюймовый монитор с док-станцией USB Type-C
Васян Васяно
11:45
>донецке 8 лет Войну на Донбассе начала Россия Из интервью бывшего командующего ВС ДНР Стрелкова >Но спусковой крючок войны всё-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешёл границу, в итоге всё бы ко...
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Валерий Климовец
11:41
Уася, ты остал от жизни. Яндекси QTJ0
Материнские платы MSI серий 500, 400 и 300 получат поддержку процессоров AMD Ryzen серии 5000/4000
Васян Васяно
11:41
Ага. И зиги кидали. "От сердца к солнцу", как любят об этом говорить нацики елдыческого разлива
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Васян Васяно
11:40
Ага. И зиги кидали. "От сердца к солнцу", как любят об этом говорить нацики елдыческого разлива
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Борис Кычкин
11:39
Согласен
Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
felsher000333
11:38
Москва, кремль, Путин! И точный обратный адрес, куда калибр прислать.
Европейские лидеры отказались покупать газ за рубли – изучаем заявления западных политиков
Виталий Shokerxxx
11:38
а сшп и земля под игом жд рептилоидов..
Австралийские ВВС разработали новый ударный дрон – «летучую мышь»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем