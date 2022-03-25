Несколько дней назад о разработке аналогичного закона сообщили в США

Несколько дней назад появилась информация о планах США взять под полный контроль все или большую часть транзакций в криптовалютном секторе. Почитать об этом вы можете в нашем материале, но для ленивых мы поясним: крупные западные биржи опасаются, что американское правительство узаконит своё право на большую дубинку, позволяющую карать несогласных по всему миру. При этом делается это под благовидным демократическим предлогом борьбы с использованием цифровых активов для незаконного вывода средств российскими элитами. Представители отрасли констатируют, что правительство США единолично будет решать судьбы криптовалютных бирж, разработчиков программного обеспечения и любых других структур. Никто не решается обвинять американцев в том, что они будут использовать это в своих интересах, но всё к этому идёт.

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Вообще кажется, что в последние десятилетия у Англии сформировался комплекс неполноценности, поскольку в какой-то момент они из старшего брата превратились в младшего. Вполне возможно, что именно с этим связано желание догнать и перегнать США по появлению наиболее радикальных законов. Мы не будем вспоминать о том, с какой скоростью там идёт заморозка активов русских бизнесменов, ведь сегодня тема не менее любопытная. Так, представители Банка Англии уверяют, что необходимо срочно разработать нормативную базу для существования криптовалют. Она будет аналогично тем законам, в рамках которых функционируют ценные бумаги, хотя здесь всё кажется намного сложнее.

Это значит, что финансисты планируют включить криптовалюты в традиционную систему экономических отношений, доверив банкам контроль за потоками цифровых активов. Как и в США, проводится это под эгидой борьбы с отмыванием криптовалют российскими резидентами, но в реальности речь идёт о банальном контроле, к которому семимильными шагами движется западное общество (впрочем, как и восточное). Поскольку законы ещё не прописаны, функцию контроля доверят банковскому сектору.

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Эксперты опасаются, что первыми пострадают стейблкоины, поскольку отслеживать транзакции с ними намного проще. Банк Англии планирует подключить к этому делу массу надзорных органов, ну а всё происходящее больше похоже на информационный шум. Мы из года в год слышим подобные фразы, когда нам говорят о необходимости контролировать несогласных с англосаксами в Иране, Сирии, Китае и десятках других странах. Словом, если у вас уже есть стейблкоины, то стоит подумать об их выводе из-под юрисдикции подконтрольных западным странам бирж.