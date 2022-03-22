Приятие нового законопроекта может изменить всю криптовалютную систему

Все крупные империи рано или поздно приходят к своему закату. Мы не берёмся судить о том, сколько лет осталось править миром США, но уже сегодня многое говорит о том, что американские элиты изо всех сил пытаются взять не упустить из своих цепких лап европейских политиков. Уже завтра Байден попробует заставить европейцев отказаться от российского газа. Что любопытно, он не собирается наращивать поставки СПГ, поскольку у него просто нет дополнительных мощностей. Мало того, ЕС не способен принять больше сжиженного газа, чем это происходит сегодня. Все вокруг понимают, что это невозможно, но президента США такие мелочи не волнуют. Чем закончится 2022 год для нашего мира, нам ещё только предстоит узнать, но некоторые шаги американских властей свидетельствуют о том, что там не только теряют почву под ногами, но и голову.

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Несколько дней назад Министерство финансов США приняло на рассмотрение проект закона, направленный на точечную блокировку тех или иных криптовалютных переводов. Звучит как бред, поскольку это практически невозможно реализовать. На самом деле возможно, правда для этого потребуется сломать хребет всем участникам рынка цифровых активов, что и планирует сделать американское правительство. Отмечается, что главная цель всех этих движений заключается в попытке заблокировать доступ российским элитам к миллиардам долларам, которые они могут свободно получить при помощи криптовалют.

Если подобный проект закона будет принят, то Байден получит неслыханные полномочия. Прежде всего он сможет единолично накладывать санкции на любые цифровые платформы, обслуживающие интересы российских граждан. Это могут быть биржи, стейкинговые платформы и даже разработчики программ для смартфонов. Как только ребята из Пентагона заметят подозрительную транзакцию, они тут же потребуют её заблокировать. Например, вы купили с помощью мобильного приложения пару монет Эфира, но уже через пару минут вам прилетает привет от дядюшки Сэма, когда ваш кошелёк блокируется навечно. Как это будет реализовано, пока неясно. Возможно, Министерство финансов планирует потребовать от всех участников рынка прямого доступа ко всем платформам, но тогда это уже не криптовалюта, а какая-то шарашкина контора, в которой будет царить полное бесправие.

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Отмечается, что власти США хотят блокировать все транзакции, имеющие отношение к России. Дополнительно планируется требовать со всех иностранных бирж полную отчётность о транзакциях, с целью недопущения переводов из и в РФ. Вообще в законопроекте много любопытных формулировок. Но суть в том, что эксперты не только высказываются о полном несоответствии запросов Белого дома с реальностью, но и уверены в невозможности реализации большей части пунктов. Особенно сомнительно выглядит пункт, требующий от разработчиков ПО отслеживать, кто будет использовать находящийся в открытом доступе исходный код. А вообще в случае принятия подобного закона случится настоящий хаос, ведь это разрушит фундаментальные основы, на которых зиждется мир криптовалют. Вы удивитесь, но информация о законопроекте появилась пару дней назад, но западные издания молчат. Неужели все эти гордые и независимые ребята, посвятившие свои жизни децентрализации, прогнутся под требования Байдена?