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Лучшая игровая видеокарта до 100 000 рублей – Radeon RX 6600 XT vs GeForce RTX 3060 по тестам Bk
Так какую из этих видеокарт купить здесь и сейчас? Давайте разбираться
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Если у вас есть 100 000 рублей, и вы задумали купить новую видеокарту на эту сумму, то с высокой долей вероятности обратите внимание либо на Radeon RX 6600 XT, либо на GeForce RTX 3060. Обе слишком переоценены и должны стоить намного дешевле, но целый ряд факторов привёл к тому, что бодрые середняки превратились в настоящих флагманов. Поскольку выбора пока нет, то многие геймеры ищут возможности: берут видеокарты в кредит, либо долго копят. Нужно понимать, что любая из указанных выше видеокарт является отличным выбором. Обе подходят для разрешения 2К, хотя настройки графики придётся снижать до средневысоких сразу же после покупки. Вообще многое зависит от ваших привычек. Например, если до этого вы использовали игровую приставку, то стабильные 30 кадров в секунду вам покажутся нормальными, а значит вам и Radeon RX 6600 XT, и GeForce RTX 3060 будут долго считаться актуальными. В то же время, если вы привыкли в более плавной картинке с 60 fps и выше, то рассматривать данные видеокарты как долговременную инвестицию мы не рекомендуем.

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Выбор действительно сложный, поэтому сегодня мы обратимся к авторам канала Benchmark. Блогеры ещё раз прогнали 8 актуальных игр через две видеокарты. Главная цель состояла в попытке выяснить, насколько одна из видеокарт быстрее другой. Никакой трассировки и других бесполезных технологий, ну а разрешение дисплея было выставлено на 2К. Ещё раз повторимся, если вы привыкли получать под 100 кадров в секунду, то обе видеокарты на для вас, либо придётся ограничиться 1080р со средними настройками графики.

Выше можно увидеть таблицу с результатами. Как видите, в большинстве игр между видеокартами разница остаётся минимальной и только Resident Evil Village увеличивает разрыв, если считать среднее количество кадров по всем играм. Это значит, что в реальной жизни разницу вы не заметите. Стоит учитывать, что блогеры использовали мощный процессор Core i7-12700K, в то время как на каком-то Core i5-8400 отрыв будет и вовсе незаметен.

Так какую видеокарту лучше купить здесь и сейчас? Автор данного материала является владельцем видеокарты GeForce RTX 2070 Super, поэтому прекрасно осознаёт все плюсы и минусы трассировки лучей и DLSS 2.0. Именно поэтому, если вы делаете выбор исходя из последних двух переменных, то лучше отбросить их в сторону. Трассировка лучей должна пройти долгий путь, прежде чем разработчики игр научатся использовать ей в большинстве сцен, а те крохи, что есть сегодня, только раздражают.

Отвечая на главный вопрос, стоит обращать внимание на конечную стоимость. Поэтому, если вы видите, что один из графических чипов хотя бы на 10 000 рублей дешевле другого – не сомневайтесь.

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