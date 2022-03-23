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Видеокарты в РФ дешевеют, а цены вернулись к январским минимумам – флагманы со скидками до 190 000 р
Если учитывать рост курса рубля к доллару, то цены примерно равны минимальным на конец февраля
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Многие наши читатели полагают, что сегодня цены на видеокарты в российских магазинах в несколько раз выше, чем в середине февраля. Нужно признать, что отчасти, это правда, ведь есть ужасно дорогие модели, которые стоят просто неприлично дорого. Неясно, для кого они вообще предназначены. Вполне возможно, что магазины их покупали сами на волне ажиотажа, планируя как следует заработать в будущем. Поскольку конъюнктура изменилась, а количество видеокарт просто огромно, то торговые сети вынуждены снижать цены на геймерскую продукцию. И вот здесь самое главное заключается в том, чтобы сделать правильный выбор.

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Сегодня мы изучим несколько видеокарт, которые пусть и стоят дороже, чем в феврале, но уже почти приблизились к зимним минимумам. Начнём с Radeon RX 6900 XT. За 220 тысяч вы можете отхватить суперфлагман, который во многих сценариях равен по производительности более дорогим конкурентам из NVIDIA. Как видите, в последнее время он ощутимо подешевел, получив скидку в размере 120 000 рублей.

Приятно радует GeForce RTX 3080. Мы отсылаем вас в материал от 17 февраля, где аналогичная видеокарта стоила 130 тысяч рублей. Сегодня её цена стартует со 173 тысяч, а значит мы видим подорожание на 40 тысяч, что полностью укладывается в разницу в курсе рубля за это время. Итоговая выгода достигает 134 000 рублей, а любителям флагманов мы рекомендуем как следует задуматься, ведь в будущем с поставками видеокарт будет туго. Если вы хотите не только получить флагман, но и поиграть с разгоном, берите версию производства GIGABYTE. Она поставляется с жидкостным охлаждением, что позволяет экспериментировать с потенциалом данного графического чипа. Ну а скидка оказалась равна 190 тысяч рублей.

Во многих смыслах выгодной кажется GeForce RTX 3070 Ti. Она не так сильно уступает старшей версии, но стоит на 22 тысячи рублей дешевле. Если вам важно не только купить флагман, но и сэкономить, то именно эта видеокарта будет более предпочтительной. GeForce RTX 3060 Ti ещё дешевле, но здесь не обошлось без компромиссов. К примеру, вам придётся ограничиться разрешением 2К, поскольку в 4К данный графический чип уже задыхается. Из плюсов достаточно высокий потенциал, которого хватит на несколько лет даже самым требовательным геймерам.

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Radeon RX 6600 XT – это выбор разумных геймеров. Нужно учитывать, что эта видеокарта в конце февраля очень сильно подорожала, ну а цена падает слишком медленно. Несмотря на это дешевле 95 тысяч ничего быстрее на рынке нет. Для тех, кого устроит геймминг в разрешении 1080р, мы предлагаем GeForce GTX 1660 Ti. Никакого потенциала у этой видеокарты нет, но это не значит, что она плохая, ведь рост стоимости по сравнению с февралём составил всего 20 тысяч рублей. Кстати, примерно столько видеокарты стоили в первой половине января 2022 года.

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#видеокарты #скидки
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